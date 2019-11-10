Поліція прокоментувала трагедію на Конякіна: не підтверджують інформацію про «Синій кит»

Сьогодні, 8 січня, на вулиці Конякіна, 7 у Луцьку ізУ поліції прокоментували трагедію.Інформують, що на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.Попередньо встановили, що дівчата випали із сьомого поверху багатоповерхівки. Внаслідок падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації.Постраждалі жительки Луцького району та Вінницької області.На місці працює слідчо-оперативна група.Начальник Луцького відділу поліціїна місці події розповів, що дівчата між собою були двоюрідними сестрами. На момент трагедії у квартирі їх було двоє. Поліцейський додав, що є інформація про те, що у першій половині дня 8 січня вони були на хрестинах у селі Прилуцьке Ківерцівського району. Тож з тими, хто був причетний до цього заходу та привозив дівчат додому, працює поліція.Зауважимо, балкон у квартирі, про яку йдеться, засклений.У секторі комунікації поліції Волині додали, що наразі немає підстав стверджувати, що дівчата стали жертвами гри "Синій кит", як про це вже написали деякі місцеві ЗМІ. Ґаджети дівчат перевіряють поліцейські.Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання щодо надання події правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.