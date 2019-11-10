вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція прокоментувала трагедію на Конякіна: не підтверджують інформацію про «Синій кит»

Поліція прокоментувала трагедію на Конякіна: не підтверджують інформацію про «Синій кит»
Сьогодні, 8 січня, на вулиці Конякіна, 7 у Луцьку із вікна випало двоє 15-річних дівчат.

У поліції прокоментували трагедію.

Інформують, що на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Попередньо встановили, що дівчата випали із сьомого поверху багатоповерхівки. Внаслідок падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації.

Постраждалі жительки Луцького району та Вінницької області.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук на місці події розповів, що дівчата між собою були двоюрідними сестрами. На момент трагедії у квартирі їх було двоє. Поліцейський додав, що є інформація про те, що у першій половині дня 8 січня вони були на хрестинах у селі Прилуцьке Ківерцівського району. Тож з тими, хто був причетний до цього заходу та привозив дівчат додому, працює поліція.

Зауважимо, балкон у квартирі, про яку йдеться, засклений.

У секторі комунікації поліції Волині додали, що наразі немає підстав стверджувати, що дівчата стали жертвами гри "Синій кит", як про це вже написали деякі місцеві ЗМІ. Ґаджети дівчат перевіряють поліцейські.

Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання щодо надання події правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: трагедія, Конякіна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 17:36
В храмі на 40-му мікрорайоні у Луцьку на Різдво провели перше богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Поліція прокоментувала трагедію на Конякіна: не підтверджують інформацію про «Синій кит»
Сьогодні, 17:10
Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців
Сьогодні, 17:00
У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
У Луцьку мешканці багатоповерхівки потерпають від постійних підпалів. ФОТО У Луцьку мешканці багатоповерхівки потерпають від постійних підпалів. ФОТО
10 листопад, 2019, 18:50
У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО
31 січень, 2019, 16:09
На луцькій автостанції – аварія. ФОТО На луцькій автостанції – аварія. ФОТО
07 грудень, 2018, 14:11
На луцькій вулиці комунальники відремонтували прорив труби На луцькій вулиці комунальники відремонтували прорив труби
28 листопад, 2018, 15:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту
Сьогодні, 17:47
 0
На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 17:36
 0
В храмі на 40-му мікрорайоні у Луцьку на Різдво провели перше богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
Поліція прокоментувала трагедію на Конякіна: не підтверджують інформацію про «Синій кит»
Сьогодні, 17:10
 0
Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8