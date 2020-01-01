На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 17:36
У Нововолинську на проспекті Перемоги біля магазину «Смак» трапилася смертельна ДТП.
Автопригода сталася сьогодні, 8 січня, близько 16 години, - інформує "Буг".
Водій Renault Kangoo, за попередніми даними, загинув на місці події.
На місці працювали рятувальники.
Автомобіль, як повідомили БУГу, їхав вниз у бік озера. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і влетів в дерево.
Деталі події згодом.
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Автопригода сталася сьогодні, 8 січня, близько 16 години, - інформує "Буг".
Водій Renault Kangoo, за попередніми даними, загинув на місці події.
На місці працювали рятувальники.
Автомобіль, як повідомили БУГу, їхав вниз у бік озера. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і влетів в дерево.
Деталі події згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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