На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО





Автопригода сталася сьогодні, 8 січня, близько 16 години, - інформує



Водій Renault Kangoo, за попередніми даними, загинув на місці події.



На місці працювали рятувальники.



Автомобіль, як повідомили БУГу, їхав вниз у бік озера. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і влетів в дерево.



Деталі події згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на проспекті Перемоги біля магазину «Смак» трапилася смертельна ДТП.Автопригода сталася сьогодні, 8 січня, близько 16 години, - інформує "Буг". Водій Renault Kangoo, за попередніми даними, загинув на місці події.На місці працювали рятувальники.Автомобіль, як повідомили БУГу, їхав вниз у бік озера. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і влетів в дерево.Деталі події згодом.

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