вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО

На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
У Нововолинську на проспекті Перемоги біля магазину «Смак» трапилася смертельна ДТП.

Автопригода сталася сьогодні, 8 січня, близько 16 години, - інформує "Буг".

Водій Renault Kangoo, за попередніми даними, загинув на місці події.

На місці працювали рятувальники.

Автомобіль, як повідомили БУГу, їхав вниз у бік озера. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і влетів в дерево.

Деталі події згодом.

На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, смертельна аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту
Сьогодні, 17:47
На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 17:36
В храмі на 40-му мікрорайоні у Луцьку на Різдво провели перше богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Поліція прокоментувала трагедію на Конякіна: не підтверджують інформацію про «Синій кит»
Сьогодні, 17:10
Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
На Волині п'яна дружина через ревнощі порізала ножем чоловіка На Волині п'яна дружина через ревнощі порізала ножем чоловіка
07 січень, 15:15
Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги
06 січень, 09:53
У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО
05 січень, 13:32
На Волині адвокат зніс бампер припаркованій автівці, – ЗМІ На Волині адвокат зніс бампер припаркованій автівці, – ЗМІ
04 січень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту
Сьогодні, 17:47
 0
На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 17:36
 0
В храмі на 40-му мікрорайоні у Луцьку на Різдво провели перше богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
Поліція прокоментувала трагедію на Конякіна: не підтверджують інформацію про «Синій кит»
Сьогодні, 17:10
 0
Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8