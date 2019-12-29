вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 січня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua. У.

Температура повітря вночі до -1…+1 градуса, удень – +1…+4. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинянин за п'яне водіння мотоциклом заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:30
У 18 столітті у Горохові виготовляли декоративні килими на стіни, які знали в цілому світі
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 січня
Сьогодні, 20:00
Їжа для вагітних: основні правила харчування від волинських медиків
Сьогодні, 19:37
На Волині судитимуть росіянина, який до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 січня
07 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 січня
03 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 січня
02 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 грудня
29 грудень, 2019, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам хлопчика, який помер внаслідок падіння комода
Сьогодні, 20:40
 0
Волинянин за п'яне водіння мотоциклом заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:30
 0
У 18 столітті у Горохові виготовляли декоративні килими на стіни, які знали в цілому світі
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Їжа для вагітних: основні правила харчування від волинських медиків
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8