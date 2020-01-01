Волинянин за п'яне водіння мотоциклом заплатить чималий штраф





Слухання справи відбулось 27 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомлення



27 листопада об 11:45 чоловік, керуючи мопедом марки «Mustang» у селі Тристень Рожищенського району на вулиці Озерна, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого впав. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, а мопед зазнав механічних пошкоджень. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.



«У судове засідання підсудний не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив», – йдеться у матеріалах справи.



Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 130 та 124 Адміністративного кодексу, наклавши штраф в розмірі 10 200 гривень без позбавленням права керування транспортними засобами, оскільки чоловік не має водійських прав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, якого зловили п'яним за кермом мопеда у Рожищенському районі, заплатить чималий штраф .Слухання справи відбулось 27 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомлення "Район.Рожище" 27 листопада об 11:45 чоловік, керуючи мопедом марки «Mustang» у селі Тристень Рожищенського району на вулиці Озерна, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого впав. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, а мопед зазнав механічних пошкоджень. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.«У судове засідання підсудний не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив», – йдеться у матеріалах справи.Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 130 та 124 Адміністративного кодексу, наклавши штраф в розмірі 10 200 гривень без позбавленням права керування транспортними засобами, оскільки чоловік не має водійських прав.

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