Волинянин за п'яне водіння мотоциклом заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:30
Чоловіка, якого зловили п'яним за кермом мопеда у Рожищенському районі, заплатить чималий штраф .
Слухання справи відбулось 27 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомлення "Район.Рожище".
27 листопада об 11:45 чоловік, керуючи мопедом марки «Mustang» у селі Тристень Рожищенського району на вулиці Озерна, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого впав. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, а мопед зазнав механічних пошкоджень. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
«У судове засідання підсудний не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив», – йдеться у матеріалах справи.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 130 та 124 Адміністративного кодексу, наклавши штраф в розмірі 10 200 гривень без позбавленням права керування транспортними засобами, оскільки чоловік не має водійських прав.
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Слухання справи відбулось 27 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомлення "Район.Рожище".
27 листопада об 11:45 чоловік, керуючи мопедом марки «Mustang» у селі Тристень Рожищенського району на вулиці Озерна, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого впав. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, а мопед зазнав механічних пошкоджень. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
«У судове засідання підсудний не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив», – йдеться у матеріалах справи.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 130 та 124 Адміністративного кодексу, наклавши штраф в розмірі 10 200 гривень без позбавленням права керування транспортними засобами, оскільки чоловік не має водійських прав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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