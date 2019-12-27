Авіакатастрофа в Ірані: родичі бортпровідниці з Нововолинська досі не отримали офіційного підтвердження

Юлії Сологуб, яка за попередньою інформацією, загинула в авіакатастрофі в Тегерані, досі не отримали офіційного підтвердження.



Про це Оксана Прокопчук-Мовяк на сторінці у Facebook.



"Розмовляла з мамою Юлії Сологуб. Пані Ірина, підтвердила, що її донька могла бути на борту літака Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України», який зранку вилетів з Тегерану", - йдеться у повідомленні.



Оксана Прокопчук-Мовяк зазначила, до цього часу до рідних Юлії ніхто не телефонував та офіційно не повідомив про загибель доньки. Чоловік та батько Юлії Сологуб, яка була у складі екіпажу рейсу «Тегеран-Київ», перебувають у столиці.



Родичі очікують офіційної інформації від МЗС та МАУ.



Нагадаємо,



Серед загиблих - 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родичі бортпровідниці з Нововолинська, яка за попередньою інформацією, загинула в авіакатастрофі в Тегерані, досі не отримали офіційного підтвердження.Про це повідомляє радник патронатної служби апарату Волинської ОДАна сторінці у Facebook."Розмовляла з мамою Юлії Сологуб. Пані Ірина, підтвердила, що її донька могла бути на борту літака Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України», який зранку вилетів з Тегерану", - йдеться у повідомленні.Оксана Прокопчук-Мовяк зазначила, до цього часу до рідних Юлії ніхто не телефонував та офіційно не повідомив про загибель доньки. Чоловік та батько Юлії Сологуб, яка була у складі екіпажу рейсу «Тегеран-Київ», перебувають у столиці.Родичі очікують офіційної інформації від МЗС та МАУ.Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, зранку розбився пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіаборт зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.Серед загиблих - 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

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