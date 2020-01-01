Поліція повідомила нові деталі загибелі дівчини у Луцьку

Сьогодні, 8 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна із вікна багатоповерхівки випало двоє 15-річних дівчат. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.Повідомляє пресслужба поліції Волині.Попередньо встановлено, що дівчата, перебуваючи у квартирі, котра розташована на сьомому поверсі багатоповерхівки, вийшли на балкон. Після чого одна із дівчат, жартуючи, почала перехилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралася та випала вслід за нею. У результаті одна неповнолітня загинула, інша перебуває у тяжкому стані в реанімації.Постраждалі жительки Луцького району та Вінницької області.Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з відміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.