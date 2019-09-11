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На іноземному каналі розповіли про волинське місто

На іноземному каналі розповіли про волинське місто
На телеканалі UATV показали Ковель для туристів.

Екскурсію для глядачів провела відома ведуча для ковельчан, художня керівниця Народного дому «Просвіта» Наталія Гончар, - пише Район.Ковель

Наталія показала гостям костел святої Анни, Ковельський історичний музей. У сюжеті також показали музей Лесі Українки у Колодяжному.

Із українським колоритом майстриня Інна Чонка розповіла про плетіння виробів із соломи.

А у кінці фольклорний гурт «Намисто» заспівав українську колядку.


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Теги: ковель, туризм, uatv
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