На іноземному каналі розповіли про волинське місто





Екскурсію для глядачів провела відома ведуча для ковельчан, художня керівниця Народного дому «Просвіта» Наталія Гончар, -



Наталія показала гостям костел святої Анни, Ковельський історичний музей. У сюжеті також показали музей Лесі Українки у Колодяжному.



Із українським колоритом майстриня Інна Чонка розповіла про плетіння виробів із соломи.



А у кінці фольклорний гурт «Намисто» заспівав українську колядку.





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