На іноземному каналі розповіли про волинське місто
Сьогодні, 23:23
На телеканалі UATV показали Ковель для туристів.
Екскурсію для глядачів провела відома ведуча для ковельчан, художня керівниця Народного дому «Просвіта» Наталія Гончар, - пише Район.Ковель
Наталія показала гостям костел святої Анни, Ковельський історичний музей. У сюжеті також показали музей Лесі Українки у Колодяжному.
Із українським колоритом майстриня Інна Чонка розповіла про плетіння виробів із соломи.
А у кінці фольклорний гурт «Намисто» заспівав українську колядку.
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Екскурсію для глядачів провела відома ведуча для ковельчан, художня керівниця Народного дому «Просвіта» Наталія Гончар, - пише Район.Ковель
Наталія показала гостям костел святої Анни, Ковельський історичний музей. У сюжеті також показали музей Лесі Українки у Колодяжному.
Із українським колоритом майстриня Інна Чонка розповіла про плетіння виробів із соломи.
А у кінці фольклорний гурт «Намисто» заспівав українську колядку.
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