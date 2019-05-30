Волинська вчителька створює цікаві картини з цвяхів
Сьогодні, 22:21
Вже близько 2,5 років учителька з села Промінь Луцького району Ірина Водик створює справжні шедеври у стилі «стрінг-арт» («ниткова графіка») із цвяхів та ниток. У її мистецькому арсеналі кілька десятків робіт. Майстриня виготовляє картини різних форматів – від ниткових мініатюр до настінних композицій, багато експериментує із кольором і тематикою.
Про це пише ІА Волинські новини.
«Картину, яку я сьогодні роблю за кілька години – спочатку виготовляла два-три дні, – говорить дівчина, – Загалом процес створення таких виробів доволі непростий: спочатку потрібно підготувати дерев’яну основу, набити цвяхи у певній послідовності та обов’язково на однаковій висоті. Далі починається найбільш творчий процес – намотування ниток від одного гвіздка до іншого. За рахунок того, що нитки нашаровуються одна на одну, сплітаючись у візерунки, зображення виходить об’ємним та дуже ефектним».
Ірина розповідає, що почала займатися таким незвичним мистецтвом зовсім випадково. «Вперше взяла до рук цвяхи та нитки, коли переїхала у новий будинок. Вирішила сама зайнятися дизайном, хотіла, аби це було щось незвичайне та нове. Почала пошуки в Інтернеті, натрапила на цю доволі цікаву техніку і вирішила спробувати. Так з’явилася моя перша картина – карта світу».
Майстриня ділиться, що мистецтво виготовлення візерунків за допомогою цвяхів і ниток, набирає широкої популярності у світі. Однак в Україні лише кілька майстрів професійно займаються такою технікою. Вона – одна з небагатьох у Луцьку та на Волині, хто створює картини у техніці «ниткова графіка». Більше того, дівчина проводить майстер-класи, де залюбки ділиться секретами створення декоративних малюнків.
«До мене на заняття приходять діти, дорослі і навіть цілі родини. Процес створення ниткових картин дуже захоплюючий, до того ж корисний. Для дітей – це чудова нагода потренувати дрібну моторику і просторову уяву. А для дорослих – можливість поринути в абсолютний релакс та навчитися володіти своїми емоціями».
Окрім ниткової графіки, Ірина опанувала ще декілька видів декоративного мистецтва. Сьогодні дівчина має власну арт-майстерню, де займається малюванням та розписом, створює екібани, картини з піску, виготовляє іграшки з гіпсу, вироби у техніці декупаж, робить аквагрим і мехенді, практикує заняття з арт-терапії.
Незважаючи на шалений ритм життя та подекуди складну і специфічну роботу з дітьми, Ірина зізнається, що по-справжньому щаслива: «Вважаю, що мені вдалося зробити надважливе – визначитися із справою усього мого життя. Пам’ятаю як почула одну фразу: «Виберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті», тепер я знаю точно, що це діє».
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Про це пише ІА Волинські новини.
«Картину, яку я сьогодні роблю за кілька години – спочатку виготовляла два-три дні, – говорить дівчина, – Загалом процес створення таких виробів доволі непростий: спочатку потрібно підготувати дерев’яну основу, набити цвяхи у певній послідовності та обов’язково на однаковій висоті. Далі починається найбільш творчий процес – намотування ниток від одного гвіздка до іншого. За рахунок того, що нитки нашаровуються одна на одну, сплітаючись у візерунки, зображення виходить об’ємним та дуже ефектним».
Ірина розповідає, що почала займатися таким незвичним мистецтвом зовсім випадково. «Вперше взяла до рук цвяхи та нитки, коли переїхала у новий будинок. Вирішила сама зайнятися дизайном, хотіла, аби це було щось незвичайне та нове. Почала пошуки в Інтернеті, натрапила на цю доволі цікаву техніку і вирішила спробувати. Так з’явилася моя перша картина – карта світу».
Майстриня ділиться, що мистецтво виготовлення візерунків за допомогою цвяхів і ниток, набирає широкої популярності у світі. Однак в Україні лише кілька майстрів професійно займаються такою технікою. Вона – одна з небагатьох у Луцьку та на Волині, хто створює картини у техніці «ниткова графіка». Більше того, дівчина проводить майстер-класи, де залюбки ділиться секретами створення декоративних малюнків.
«До мене на заняття приходять діти, дорослі і навіть цілі родини. Процес створення ниткових картин дуже захоплюючий, до того ж корисний. Для дітей – це чудова нагода потренувати дрібну моторику і просторову уяву. А для дорослих – можливість поринути в абсолютний релакс та навчитися володіти своїми емоціями».
Окрім ниткової графіки, Ірина опанувала ще декілька видів декоративного мистецтва. Сьогодні дівчина має власну арт-майстерню, де займається малюванням та розписом, створює екібани, картини з піску, виготовляє іграшки з гіпсу, вироби у техніці декупаж, робить аквагрим і мехенді, практикує заняття з арт-терапії.
Незважаючи на шалений ритм життя та подекуди складну і специфічну роботу з дітьми, Ірина зізнається, що по-справжньому щаслива: «Вважаю, що мені вдалося зробити надважливе – визначитися із справою усього мого життя. Пам’ятаю як почула одну фразу: «Виберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті», тепер я знаю точно, що це діє».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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