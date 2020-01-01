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Іран не передає чорні скриньки з розбитого літака МАУ

Іран не передає чорні скриньки з розбитого літака МАУ
Іран не передаватиме чорні скриньки літака МАУ, що розбився 8-го січня біля Тегеранa, виробникові – американській компанії Boeing.

Про це заявив голова іранської організації цивільної авіації, – повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Алі Абедзаде, якого цитує агентство Mehr, також заявив, що не ясно, якій країні Іран передасть скриньки, щоб їхні дані могли бути проаналізовані.

Зазначимо, що іранці можуть не віддавати чорні скриньки згідно з додатком HP 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Але вони повинні допустити українську сторону.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, зранку розбився пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіаборт зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.

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Теги: іран, мау, літак, аварія
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