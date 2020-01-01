Іран не передає чорні скриньки з розбитого літака МАУ





Про це заявив голова іранської організації цивільної авіації, – повідомляє Європейська правда з посиланням на



Алі Абедзаде, якого цитує агентство Mehr, також заявив, що не ясно, якій країні Іран передасть скриньки, щоб їхні дані могли бути проаналізовані.



Зазначимо, що іранці можуть не віддавати чорні скриньки згідно з додатком HP 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Але вони повинні допустити українську сторону.



Нагадаємо, сьогодні, 8 січня,

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