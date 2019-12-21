Волиняни на Різдво викликали швидку понад 500 разів





Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Вони здійснили 420 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 16 – безрезультатні.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 104 особи.



Здійснили виїздів по області:



3 – з приводу гострий коронарний синдром;



7 – з приводу ГПМК;



1 – з приводу ДТП;



3 – з приводу термічний опік;



3 – з приводу пожежа;



3 – з приводу кримінальний травматизм.

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