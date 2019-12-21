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Волиняни на Різдво викликали швидку понад 500 разів

Волиняни на Різдво викликали швидку понад 500 разів
За 7 січня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 505 звернень.

Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Вони здійснили 420 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 16 – безрезультатні.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 104 особи.

Здійснили виїздів по області:

3 – з приводу гострий коронарний синдром;

7 – з приводу ГПМК;

1 – з приводу ДТП;

3 – з приводу термічний опік;

3 – з приводу пожежа;

3 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: швидка, здоров'я, допомога
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