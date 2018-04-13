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Засудили винуватця смертельної аварії на Волині

Засудили винуватця смертельної аварії на Волині
Водій, який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Волині, внаслідок якої загинув пасажир автомобіля, проведе за ґратами три роки та шість місяців.

Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 19 травня 2018 року обвинувачений керував автомобілем «ЗАЗ ВІДА» на 481 кілометрі автодороги сполученням «Київ-Ковель-Ягодин», що в цьому місці має одну смугу в одному напрямку двостороннього руху.

Так, водій проігнорував вимоги дорожнього знаку «Двосторонній рух», перетнув горизонтальну дорожню розмітку та виїхав на зустрічну смугу руху. Рухаючись із перевищенням максимально допустимої швидкості, він допустив створення аварійної обстановки, занос автомобіля та зіткнення з автомобілем «Vauxhall Vektra».

Внасілдок ДТП один з пасажирів автомобіля «Vauxhall Vektra» отримав важкі тілесні ушкодження, натомість пасажир «ЗАЗ ВІДА» від отриманих травм помер.

Обвинувачений в судовому засіданні свою вину визнав повністю і показав, що повертався з-за кордону разом з загиблим потерпілим. Після проходження прикордонного і митного контролю та виїзду із пункту пропуску вони зупинились на АЗС, де він за кермом змінив потерпілого, який до того тривалий час керував автомобілем. Чоловік не міг повідомити конкретні обставини дорожньої пригоди, оскільки після заносу автомобіля і удару втратив свідомість, до якої повернувся під час проведення рятувальних робіт.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі.

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Теги: дтп, аварія, суд, вирок
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