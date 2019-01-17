55-річна українка померла від ускладнень грипу
Сьогодні, 02:13
55-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу на десятий день хвороби, померла від ускладнень грипу.
"Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на десятий день хвороби.
Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", - повідомляє Інтерфакс.
У МОЗ зазначили, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 було підтверджено лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не вакцинована.
Загалом з початку епідсезону (жовтень 2019) від ускладнень грипу померло двоє людей. Випадки зафіксовано 31 грудня 2019 року і 3 січня 2020 року.
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"Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на десятий день хвороби.
Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", - повідомляє Інтерфакс.
У МОЗ зазначили, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 було підтверджено лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не вакцинована.
Загалом з початку епідсезону (жовтень 2019) від ускладнень грипу померло двоє людей. Випадки зафіксовано 31 грудня 2019 року і 3 січня 2020 року.
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