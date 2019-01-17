55-річна українка померла від ускладнень грипу





"Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на десятий день хвороби.



Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", -



У МОЗ зазначили, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 було підтверджено лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не вакцинована.



Загалом з початку епідсезону (жовтень 2019) від ускладнень грипу померло двоє людей. Випадки зафіксовано 31 грудня 2019 року і 3 січня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 55-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу на десятий день хвороби, померла від ускладнень грипу."Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на десятий день хвороби.Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", - повідомляє Інтерфакс.У МОЗ зазначили, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 було підтверджено лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не вакцинована.Загалом з початку епідсезону (жовтень 2019) від ускладнень грипу померло двоє людей. Випадки зафіксовано 31 грудня 2019 року і 3 січня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію