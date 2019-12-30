Сало, пиво, кава: які продукти корисні для здоров’я серця

Найсерйозніший вплив на наше здоров’я надає спосіб життя: харчові звички, рухова активність, вміння справлятися зі стресами. І продукти, які ми їмо кожен день, в підсумку можуть стати підтримкою для нашого здоров’я — або навпаки, причиною розвитку серйозних хвороб.Жирне, неодноразово облаяне дієтологами сало, насправді, досить корисний для здоров’я серця продукт. Річ у тім, що більшу частину жирів в салі складають мононенасичені кислоти, які дуже корисні для здоров’я судин і серця, оскільки «розчиняють» небезпечний холестерин. Так що кілька скибочок сала на день — рекомендована лікарем норма.У 100 г насіння соняшнику міститься 10% добової норми магнію — елемента, необхідного для нормальної роботи серця. Також це насіння багате цинком, який також потрібен для здоров’я серцево-судинної системи. А гарбузове насіння багате корисними харчовими волокнами, які знижують обсяг небезпечного холестерину. І магнію в них теж дуже багато: в 65 грамах міститься добова норма цього елементаПиво — найбільш доступне джерело кремнію, елемента, який допомагає знизити ризик розвитку атеросклерозу, захворювання, що вражає судини і призводить до інфаркту. Для того, щоб отримати добову дозу кремнію, досить випити один півлітровий келих пива — головне, не закушувати його жирною їжею.Помірне вживання кави допомагає знизити аритмію — до такого висновку прийшли вчені з Сіднейського університету. Головне, пийте чорну каву без молока і вершків. Томатна паста Лікопін — важливий елемент, який життєво необхідний нашому серцю. Чим менше його вмісту в організмі, тим вище ризик захворіти на серцево-судинні захворювання. А найпростіше його отримати з томатної пасти: всього 4 грамах міститься добова норма лікопіну — це менше чайної ложкиДієтологи все частіше радять не виключати картоплю з раціону, навіть якщо ви дотримуєтеся дієти. Відварна картопля або запечена без масла безпечна для фігури і дуже корисна для здоров’я. Річ у тім, що картопля багата калієм, який допомагає регулювати кров’яний тиск, а також вітаміном В6, дуже важливим для утворення червоних кров’яних тілець.Ще один продукт, який в жодному разі не можна викидати зі свого раціону: всього один невеликий банан в день допоможе підтримувати необхідний рівень калію і натрію, що забезпечують нормальне функціонування всіх м’язів — в тому числі серцевої.Дослідження, проведене фахівцями Університету, підтвердило: всього дві порції йогурту в день знижують ризик інфаркту та інсульту на 30%. Але тільки без цукру і не знежирений