У мережі опублікували старовинні фото синагоги на Волині





Фотографії опублікував в групі «Горохів – моє місто!!!» користувач Андрій Кленк, -



На 100-літніх зображеннях видно, що синагога була дерев'яна, але дуже велика. Там показано, що будівля була прикрашена також дерев'яними речами, оформленими візерунками рослинної тематики.



У 1906 році, коли були зроблені фото, Павлівка була частиною міста Порицьк, яке було знищене під час Другої світової війни. Залишилася тільки окраїна міста, яка і перетворилася в село Павлівка.



Синагога відрізняється оздобленням і великою площею, тому що населення Порицька тоді становили євреї і поляки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували старовинні фото синагоги в селі Павлівка Волинської області.Фотографії опублікував в групі «Горохів – моє місто!!!» користувач Андрій Кленк, - пишуть Хроніки Любарта.На 100-літніх зображеннях видно, що синагога була дерев'яна, але дуже велика. Там показано, що будівля була прикрашена також дерев'яними речами, оформленими візерунками рослинної тематики.У 1906 році, коли були зроблені фото, Павлівка була частиною міста Порицьк, яке було знищене під час Другої світової війни. Залишилася тільки окраїна міста, яка і перетворилася в село Павлівка.Синагога відрізняється оздобленням і великою площею, тому що населення Порицька тоді становили євреї і поляки.

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