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У мережі опублікували старовинні фото синагоги на Волині

У мережі опублікували старовинні фото синагоги на Волині
У мережі опублікували старовинні фото синагоги в селі Павлівка Волинської області.

Фотографії опублікував в групі «Горохів – моє місто!!!» користувач Андрій Кленк, - пишуть Хроніки Любарта.

На 100-літніх зображеннях видно, що синагога була дерев'яна, але дуже велика. Там показано, що будівля була прикрашена також дерев'яними речами, оформленими візерунками рослинної тематики.

У 1906 році, коли були зроблені фото, Павлівка була частиною міста Порицьк, яке було знищене під час Другої світової війни. Залишилася тільки окраїна міста, яка і перетворилася в село Павлівка.

Синагога відрізняється оздобленням і великою площею, тому що населення Порицька тоді становили євреї і поляки.

У мережі опублікували старовинні фото синагоги на Волині
У мережі опублікували старовинні фото синагоги на Волині
У мережі опублікували старовинні фото синагоги на Волині

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Теги: синагога, ретрофото, волинь
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