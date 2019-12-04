У мережі опублікували старовинні фото синагоги на Волині
Сьогодні, 05:19
У мережі опублікували старовинні фото синагоги в селі Павлівка Волинської області.
Фотографії опублікував в групі «Горохів – моє місто!!!» користувач Андрій Кленк, - пишуть Хроніки Любарта.
На 100-літніх зображеннях видно, що синагога була дерев'яна, але дуже велика. Там показано, що будівля була прикрашена також дерев'яними речами, оформленими візерунками рослинної тематики.
У 1906 році, коли були зроблені фото, Павлівка була частиною міста Порицьк, яке було знищене під час Другої світової війни. Залишилася тільки окраїна міста, яка і перетворилася в село Павлівка.
Синагога відрізняється оздобленням і великою площею, тому що населення Порицька тоді становили євреї і поляки.
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Фотографії опублікував в групі «Горохів – моє місто!!!» користувач Андрій Кленк, - пишуть Хроніки Любарта.
На 100-літніх зображеннях видно, що синагога була дерев'яна, але дуже велика. Там показано, що будівля була прикрашена також дерев'яними речами, оформленими візерунками рослинної тематики.
У 1906 році, коли були зроблені фото, Павлівка була частиною міста Порицьк, яке було знищене під час Другої світової війни. Залишилася тільки окраїна міста, яка і перетворилася в село Павлівка.
Синагога відрізняється оздобленням і великою площею, тому що населення Порицька тоді становили євреї і поляки.
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