Принц Гаррі та Меган Маркл покидають королівську родину





«Ми збираємося відійти від «cтаршого» членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву», – йдеться в заяві подружжя.



Вони планують «балансувати» між Сполученим Королівством та Північною Америкою.



«Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації», – розповіло подружжя.



Принц Гаррі та Меган Маркл не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.



Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини.«Ми збираємося відійти від «cтаршого» членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву», – йдеться в заяві подружжя. Пише Радіо Свобода.Вони планують «балансувати» між Сполученим Королівством та Північною Америкою.«Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації», – розповіло подружжя.Принц Гаррі та Меган Маркл не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

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