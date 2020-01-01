Курс валют у Луцьку на 9 січня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.75, а продаж – 24.00.
Євро при купівлі становить – 26.00, продажу – 26.56.
Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.00, продаж – 6.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 26.00, продажу – 26.56.
Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.00, продаж – 6.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Яке свято 9 січня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 9 січня
Сьогодні, 09:14
Засудили винуватця смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 08:14
Медіа