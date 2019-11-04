В аварії на Волині загинув священник: без батька залишилося шестеро дітей

біля магазину «Смак» трапилася ДТП. Водій Renault Kangoo загинув.



Як повідомили очевидці події, автомобіль їхав вниз у бік озера. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і влетів в дерево, пише "



На місці працювали рятувальники.



Як зазначили у коментарі до новини у групі Нововолинськ інфо, за кермом був священник з Низкиницького монастиря Віталій Ковальчук. Розповідають, чоловіку стало погано.







На сторінці у фейсбуці священник Віктор Мартиненко опублікував фото загиблого.







У чоловіка залишилося шестеро діток.



Про священника відгукуються як про добру та чуйну людину. Кажуть перед тим, як прийняти духовний сан, був ще й хірургом, отож допомагав людям не тільки духовно, а й фізично.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Царство небесне!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го січня близько 16:00 у Нововолинську на проспекті Перемоги. Водій Renault Kangoo загинув.Як повідомили очевидці події, автомобіль їхав вниз у бік озера. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і влетів в дерево, пише " БУГ ".На місці працювали рятувальники.Як зазначили у коментарі до новини у групі Нововолинськ інфо, за кермом був священник з Низкиницького монастиря. Розповідають, чоловіку стало погано.На сторінці у фейсбуці священникопублікував фото загиблого.У чоловіка залишилося шестеро діток.Про священника відгукуються як про добру та чуйну людину. Кажуть перед тим, як прийняти духовний сан, був ще й хірургом, отож допомагав людям не тільки духовно, а й фізично.висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Царство небесне!

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