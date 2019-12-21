Яке свято 9 січня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:30
9 січня віряни віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа. Також сьогодні, 9 січня, в Україні оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном.
Іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Тож розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують.
Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару. Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.
Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.
Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.
Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.
Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.
Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна у цей день відмовляти нужденним;
Не можна сьогодні брати у борг;
Не можна працювати;
Не можна сьогодні зловживати алкоголем;
Не бажано у цей день переїдати;
Не слід нині погано думати про рідних і близьких.
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Іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Тож розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують.
Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару. Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.
Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.
Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.
Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.
Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.
Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна у цей день відмовляти нужденним;
Не можна сьогодні брати у борг;
Не можна працювати;
Не можна сьогодні зловживати алкоголем;
Не бажано у цей день переїдати;
Не слід нині погано думати про рідних і близьких.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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