Яке свято 9 січня: чого не можна робити в цей день





Іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін, - пише



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Тож розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують.

Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару. Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.

Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.

Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.

Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.

Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.

Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.

Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.

Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна у цей день відмовляти нужденним;

Не можна сьогодні брати у борг;

Не можна працювати;

Не можна сьогодні зловживати алкоголем;

Не бажано у цей день переїдати;

Не слід нині погано думати про рідних і близьких.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 січня віряни віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа. Також сьогодні, 9 січня, в Україні оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном Іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін, - пише Радіо Максимум У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Тож розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують.Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару. Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.Не можна у цей день відмовляти нужденним;Не можна сьогодні брати у борг;Не можна працювати;Не можна сьогодні зловживати алкоголем;Не бажано у цей день переїдати;Не слід нині погано думати про рідних і близьких.

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