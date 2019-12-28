Волинянина, який облаяв поліцейських, оштрафували на 170 гривень
Сьогодні, 09:45
На Волині судили чоловіка, який нецензурно висловлювався в сторону поліцейських.
Слухання справи відбулось 3 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Так, 13 жовтня о 3:30 чоловік в приміщенні магазину «7/23» в місті Рожище виражався в сторону працівників поліції та оточуючих громадян нецензурними словами. На вимогу поліцейських припинити свої хуліганські дії, вчинив злісну непокору. Він продовжував висловлюватися нецензурною лайкою та шарпав працівників поліції за форменний одяг.
У судове засідання порушник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 173 та 185 Адміністративного кодексу, наклавши стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 3 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Так, 13 жовтня о 3:30 чоловік в приміщенні магазину «7/23» в місті Рожище виражався в сторону працівників поліції та оточуючих громадян нецензурними словами. На вимогу поліцейських припинити свої хуліганські дії, вчинив злісну непокору. Він продовжував висловлюватися нецензурною лайкою та шарпав працівників поліції за форменний одяг.
У судове засідання порушник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 173 та 185 Адміністративного кодексу, наклавши стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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