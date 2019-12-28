Волинянина, який облаяв поліцейських, оштрафували на 170 гривень





Слухання справи відбулось 3 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Так, 13 жовтня о 3:30 чоловік в приміщенні магазину «7/23» в місті Рожище виражався в сторону працівників поліції та оточуючих громадян нецензурними словами. На вимогу поліцейських припинити свої хуліганські дії, вчинив злісну непокору. Він продовжував висловлюватися нецензурною лайкою та шарпав працівників поліції за форменний одяг.



У судове засідання порушник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 173 та 185 Адміністративного кодексу, наклавши стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили чоловіка, який нецензурно висловлювався в сторону поліцейських.Слухання справи відбулось 3 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище. Так, 13 жовтня о 3:30 чоловік в приміщенні магазину «7/23» в місті Рожище виражався в сторону працівників поліції та оточуючих громадян нецензурними словами. На вимогу поліцейських припинити свої хуліганські дії, вчинив злісну непокору. Він продовжував висловлюватися нецензурною лайкою та шарпав працівників поліції за форменний одяг.У судове засідання порушник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 173 та 185 Адміністративного кодексу, наклавши стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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