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Волинянина, який облаяв поліцейських, оштрафували на 170 гривень

Волинянина, який облаяв поліцейських, оштрафували на 170 гривень
На Волині судили чоловіка, який нецензурно висловлювався в сторону поліцейських.

Слухання справи відбулось 3 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Так, 13 жовтня о 3:30 чоловік в приміщенні магазину «7/23» в місті Рожище виражався в сторону працівників поліції та оточуючих громадян нецензурними словами. На вимогу поліцейських припинити свої хуліганські дії, вчинив злісну непокору. Він продовжував висловлюватися нецензурною лайкою та шарпав працівників поліції за форменний одяг.

У судове засідання порушник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 173 та 185 Адміністративного кодексу, наклавши стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.


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Теги: лайка, поліцейський, суд
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