Боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує на казковий вечір для усієї сім’ї з Сашком Лірником*
Сьогодні, 09:53
11 січня о 20:00 боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує лучан та гостей міста на чарівну зустріч з майстром казкової оповіді, сценаристом, актором та просто щирим українцем Сашком Лірником.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Також, на гостей казкового вечору чекатимуть:
- розважальна програма із зірковим гостем;
- казкові перебиранці;
- веселі щедрівки;
- приємні подарунки.
«Подаруйте собі казковий вечір напередодні свята. Наш зірковий гість та чарівні перебиранці з щедрівками чекають на Вас у боулінг-клубі StrikeCity 11 січня о 20:00», - запрошує заклад.
⠀
Вхід вільний. Деталі та бронювання доріжок для боулінгу за телефоном:
067 334 50 85;
0332 78 78 80.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Також, на гостей казкового вечору чекатимуть:
- розважальна програма із зірковим гостем;
- казкові перебиранці;
- веселі щедрівки;
- приємні подарунки.
«Подаруйте собі казковий вечір напередодні свята. Наш зірковий гість та чарівні перебиранці з щедрівками чекають на Вас у боулінг-клубі StrikeCity 11 січня о 20:00», - запрошує заклад.
⠀
Вхід вільний. Деталі та бронювання доріжок для боулінгу за телефоном:
067 334 50 85;
0332 78 78 80.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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