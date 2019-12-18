Боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує на казковий вечір для усієї сім’ї з Сашком Лірником*

Сашком Лірником.



Про це повідомляє адміністрація закладу.



Також, на гостей казкового вечору чекатимуть:



- розважальна програма із зірковим гостем;

- казкові перебиранці;

- веселі щедрівки;

- приємні подарунки.



«Подаруйте собі казковий вечір напередодні свята. Наш зірковий гість та чарівні перебиранці з щедрівками чекають на Вас у боулінг-клубі StrikeCity 11 січня о 20:00», - запрошує заклад.

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Вхід вільний. Деталі та бронювання доріжок для боулінгу за телефоном:

067 334 50 85;

0332 78 78 80‬.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 січня о 20:00 боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує лучан та гостей міста на чарівну зустріч з майстром казкової оповіді, сценаристом, актором та просто щирим українцемПро це повідомляє адміністрація закладу.Також, на гостей казкового вечору чекатимуть:- розважальна програма із зірковим гостем;- казкові перебиранці;- веселі щедрівки;- приємні подарунки.«Подаруйте собі казковий вечір напередодні свята. Наш зірковий гість та чарівні перебиранці з щедрівками чекають на Вас у боулінг-клубі StrikeCity 11 січня о 20:00», - запрошує заклад.Вхід вільний. Деталі та бронювання доріжок для боулінгу за телефоном:067 334 50 85;0332 78 78 80‬.

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