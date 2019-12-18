вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує на казковий вечір для усієї сім’ї з Сашком Лірником*

Боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує на казковий вечір для усієї сім’ї з Сашком Лірником*
11 січня о 20:00 боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує лучан та гостей міста на чарівну зустріч з майстром казкової оповіді, сценаристом, актором та просто щирим українцем Сашком Лірником.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Також, на гостей казкового вечору чекатимуть:

- розважальна програма із зірковим гостем;
- казкові перебиранці;
- веселі щедрівки;
- приємні подарунки.

«Подаруйте собі казковий вечір напередодні свята. Наш зірковий гість та чарівні перебиранці з щедрівками чекають на Вас у боулінг-клубі StrikeCity 11 січня о 20:00», - запрошує заклад.

Вхід вільний. Деталі та бронювання доріжок для боулінгу за телефоном:
067 334 50 85;
0332 78 78 80‬.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «StrikeCity», Сашко Лірник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Куди волинянам подіти ялинку чи сосну після свят
Сьогодні, 10:20
З'явилися перші висновки Ірану щодо катастрофи українського літака
Сьогодні, 10:08
Боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує на казковий вечір для усієї сім’ї з Сашком Лірником*
Сьогодні, 09:53
Волинянина, який облаяв поліцейських, оштрафували на 170 гривень
Сьогодні, 09:45
Яке свято 9 січня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Лучан запрошують на новорічні корпоративи у «StrikeCity»* Лучан запрошують на новорічні корпоративи у «StrikeCity»*
18 грудень, 2019, 11:49
Студенти можуть пограти у боулінг в StrikeCity за акційною ціною* Студенти можуть пограти у боулінг в StrikeCity за акційною ціною*
04 грудень, 2019, 08:43
«StrikeCity» запрошує на новорічні корпоративи* «StrikeCity» запрошує на новорічні корпоративи*
02 грудень, 2019, 09:00
У «StrikeCity» – акція на боулінг для дітей* У «StrikeCity» – акція на боулінг для дітей*
21 листопад, 2019, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО
Сьогодні, 10:30
 0
Людей діставали з понівеченого ВАЗу: подробиці аварії поблизу Володимира
Сьогодні, 10:27
 0
Куди волинянам подіти ялинку чи сосну після свят
Сьогодні, 10:20
 0
З'явилися перші висновки Ірану щодо катастрофи українського літака
Сьогодні, 10:08
 0
Боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує на казковий вечір для усієї сім’ї з Сашком Лірником*
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8