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Куди волинянам подіти ялинку чи сосну після свят

Куди волинянам подіти ялинку чи сосну після свят
Розповіли, що робити з ялинкою чи сосною після свят.

Період активної реалізації різдвяних деревець завершився. Не всім ялинкам та соснам довелося стати окрасою оселі. Ще кілька тижнів – і втратить своє призначення святкове деревце, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

Тож і в підприємців, які купували ялинки для продажу та не змогли реалізувати, і у волинян, дім яких прикрашає жива ялинка, постає запитання: що робити із різдвяним деревцем?

При державних лісогосподарських підприємствах області, де є виробництво тріски технологічної, вже запрацювали пункти прийому хвойних дерев. Повернути нереалізовані ялинки та сосни у держлісгосп для подальшої переробки можуть підприємці та всі волиняни. Деревця можна просто привезти до лісгоспу без домовленостей або ж попередньо зателефонувавши за номером, відповідно до розміщення пунктів прийому:
Куди волинянам подіти ялинку чи сосну після свят

Крім того, хвойні дерева із вдячністю приймуть у Луцькому зоопарку. Як повідомляє директор установи Людмила Денисенко, це не лише урізноманітнить раціон тварин, а й для багатьох звірів стане забавою.

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Теги: ялинка, сосна, утилізація
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