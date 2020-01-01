Куди волинянам подіти ялинку чи сосну після свят

Розповіли, що робити з ялинкою чи сосною після свят.Період активної реалізації різдвяних деревець завершився. Не всім ялинкам та соснам довелося стати окрасою оселі. Ще кілька тижнів – і втратить своє призначення святкове деревце, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.Тож і в підприємців, які купували ялинки для продажу та не змогли реалізувати, і у волинян, дім яких прикрашає жива ялинка, постає запитання: що робити із різдвяним деревцем?При державних лісогосподарських підприємствах області, де є виробництво тріски технологічної, вже запрацювали пункти прийому хвойних дерев. Повернути нереалізовані ялинки та сосни у держлісгосп для подальшої переробки можуть підприємці та всі волиняни. Деревця можна просто привезти до лісгоспу без домовленостей або ж попередньо зателефонувавши за номером, відповідно до розміщення пунктів прийому:Крім того, хвойні дерева із вдячністю приймуть у Луцькому зоопарку. Як повідомляє директор установи Людмила Денисенко, це не лише урізноманітнить раціон тварин, а й для багатьох звірів стане забавою.