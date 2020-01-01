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З'явилися перші висновки Ірану щодо катастрофи українського літака

З'явилися перші висновки Ірану щодо катастрофи українського літака
Іранські спеціалісти стведжують, що літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився 8 січня поблизу Тегерану, загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт.

Про це йдеться в попередньому звіті Організації цивільної авіації Ірану, пише "Громадське".

Алі Абідзаде, керівник іранського Національного управління авіації, зазначив, що знайдені після авіакатастрофи реєстратори польотів (чорні скриньки) передали слідчому з аварій, а решту частин літака зібрали та перевезли до безпечного місця. Зазначається, що чорні скриньки, що містять записи польоту (FDR) та записи з кабіни літака (CVR), були пошкоджені внаслідок аварії та пожежі.

Абідзаде заявив, що група розслідування нещасних випадків, відповідно до стандартів, викладених у додатку 13 до Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним учасниками цього документа, представити своїх представників у процесі розслідування катастроф і тепер призначити власну спеціалізовану команду. І вони зараз відправляють свої літаки в Іран для виконання своїх обов'язків.

Описуючи умови польоту літака, керівник іранського Національного управління авіації заявив: «Літак спочатку підіймається на висоту 8000 футів, а потім інформація про літак видаляється з екрана радарів, і літак стикається з землею і руйнується. Пілот не отримав жодних радіо повідомлень щодо незвичних обставин. Згідно з повідомленнями очевидців (люди на землі та на висотних польотних екіпажах, які спостерігали та повідомляли про інцидент) в літаку спостерігали пожежу, а після того, як літак зіткнувся із землею, стався вибух».

За його словами, траєкторія руху літака вказує на те, що літак спочатку прямував на захід, а після проблеми повертав праворуч і на момент катастрофи повертався назад до аеропорту.

Зазначено, що після катастрофі Ірак надіслав повідомлення Україні як країні-власниці літака, Сполученим Штатам як виробнику, Швеції та Канаді як країнам-заявникам, громадяни яких були в літаку.

Тіла та останки були ідентифіковані та транспортовані до судової медицини під наглядом судових органів для формальності ідентифікації та передачі.

Нагадаємо, Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ".

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив.  Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікував список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім двоє людей так і не сіли на борт літака.

МЗС України спочатку повідомило, що до падіння літака призвели технічні проблеми з двигуном, а версія теракту наразі не розглядається. Потім там змінили інформацію і заявили, що версії наразі все ще встановлюються. Літак впав майже одразу після зльоту з аеропорту імені Імама Хомейні. 

В Україні та Ірані 9 січня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ.

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Теги: Іран, Тегеран, авіакатастрофа, висновки
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Коментарі 1
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