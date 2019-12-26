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Людей діставали з понівеченого ВАЗу: подробиці аварії поблизу Володимира

Людей діставали з понівеченого ВАЗу: подробиці аварії поблизу Володимира
Поблизу Володимира-Волинського у автопригоді травмувалося п’ятеро людей.

Нагадаємо, що 8 січня водій легковика ВАЗ – 2101, 46-річний житель Володимир-Волинського району, не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Sharan, під керуванням 39-річного жителя райцентру Камінь-Каширський, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

У результаті автопригоди травмувався водій та четверо пасажирів автомобіля ВАЗ-2101, трьох із них, серед яких 11-річна дитина, госпіталізували. Водій та пасажир Volkswagen Sharan не постраждали.

Як інформує пресслужба ДСНС у Волинській області, рятувальники за допомогою інструменту деблокували потерпілих з легкового автомобіля ВАЗ, які були затиснуті конструкціями деформованого транспортного засобу, та передали до рук медиків.

За обома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.




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Теги: аварія, Володимир, постраждалі
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