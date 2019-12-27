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Святкове переїдання: луцька лікарка розповіла, як пережити застілля. ВІДЕО

Святкове переїдання: луцька лікарка розповіла, як пережити застілля. ВІДЕО
Луцька лікарка дала кілька порад, які без шкоди для організму допоможуть пережити застілля.

Сезон новорічно-різдвяних застіль – у розпалі. А для багатьох українців вони стають справжньою проблемою: калорійні страви, багато алкоголю – після такого раціону щонайменше декілька днів є проблеми з травленням, йдеться в сюжеті 12 каналу.

Після такого люди масово звертаються до лікарів із однаковими скаргами: важкість у шлунку та проблеми з травленням.

Натомість лікарі кажуть: простіше не лікувати наслідки, а одразу харчуватись з розумом.

Сімейна лікарка Вікторія Мельничук пропонує передусім використовувати принцип “здорової тарілки харчування”: аби половину вашої тарілки займали фрукти та овочі.

Лікарка каже – м’ясо краще не смажити, а запікати. Від салатів з майонезом взагалі варто відмовитись.

“Старайтеся уникати соусів, кетчупів, майонезів. Замініть їх лимонним соком, натуральним йогуртом, сметаною”, – радить лікарка.

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Теги: свята, їжа, застілля, поради
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