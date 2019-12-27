Святкове переїдання: луцька лікарка розповіла, як пережити застілля. ВІДЕО





Сезон новорічно-різдвяних застіль – у розпалі. А для багатьох українців вони стають справжньою проблемою: калорійні страви, багато алкоголю – після такого раціону щонайменше декілька днів є проблеми з травленням, йдеться в сюжеті



Після такого люди масово звертаються до лікарів із однаковими скаргами: важкість у шлунку та проблеми з травленням.



Натомість лікарі кажуть: простіше не лікувати наслідки, а одразу харчуватись з розумом.



Сімейна лікарка Вікторія Мельничук пропонує передусім використовувати принцип “здорової тарілки харчування”: аби половину вашої тарілки займали фрукти та овочі.



Лікарка каже – м’ясо краще не смажити, а запікати. Від салатів з майонезом взагалі варто відмовитись.



“Старайтеся уникати соусів, кетчупів, майонезів. Замініть їх лимонним соком, натуральним йогуртом, сметаною”, – радить лікарка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька лікарка дала кілька порад, які без шкоди для організму допоможуть пережити застілля.Сезон новорічно-різдвяних застіль – у розпалі. А для багатьох українців вони стають справжньою проблемою: калорійні страви, багато алкоголю – після такого раціону щонайменше декілька днів є проблеми з травленням, йдеться в сюжеті 12 каналу Після такого люди масово звертаються до лікарів із однаковими скаргами: важкість у шлунку та проблеми з травленням.Натомість лікарі кажуть: простіше не лікувати наслідки, а одразу харчуватись з розумом.Сімейна лікаркапропонує передусім використовувати принцип “здорової тарілки харчування”: аби половину вашої тарілки займали фрукти та овочі.Лікарка каже – м’ясо краще не смажити, а запікати. Від салатів з майонезом взагалі варто відмовитись.“Старайтеся уникати соусів, кетчупів, майонезів. Замініть їх лимонним соком, натуральним йогуртом, сметаною”, – радить лікарка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію