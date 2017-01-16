У Луцьку через день жалоби за загиблими в авіакатастрофі перенесли фестиваль вертепів
Сьогодні, 10:59
У Луцьку відтермінували фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим!".
Про це йдеться на сайті мерії Луцька.
У зв’язку із оголошеним в Україні днем жалоби 9 січня 2020 року, ХХІ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” перенесли.
Він відбудеться 11 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 15:00.
Нагадаємо, в Україні 9 січня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном.
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Про це йдеться на сайті мерії Луцька.
У зв’язку із оголошеним в Україні днем жалоби 9 січня 2020 року, ХХІ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” перенесли.
Він відбудеться 11 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 15:00.
Нагадаємо, в Україні 9 січня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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