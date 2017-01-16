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У Луцьку через день жалоби за загиблими в авіакатастрофі перенесли фестиваль вертепів

У Луцьку через день жалоби за загиблими в авіакатастрофі перенесли фестиваль вертепів
У Луцьку відтермінували фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим!".

Про це йдеться на сайті мерії Луцька.

У зв’язку із оголошеним в Україні днем жалоби 9 січня 2020 року, ХХІ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” перенесли.

Він відбудеться 11 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 15:00.

Нагадаємо, в Україні 9 січня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном.

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Теги: фестиваль вертепів, Луцьк
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