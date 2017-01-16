У Луцьку через день жалоби за загиблими в авіакатастрофі перенесли фестиваль вертепів





Про це йдеться на сайті мерії Луцька.



У зв’язку із оголошеним в Україні днем жалоби 9 січня 2020 року, ХХІ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” перенесли.



Він відбудеться 11 січня у Палаці культури міста Луцька. Початок о 15:00.



Нагадаємо, в Україні 9 січня оголосили

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