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Волинян просять привітати з днем народження хлопця, у якого вітчим загинув під Іловайськом

Волинян просять привітати з днем народження хлопця, у якого вітчим загинув під Іловайськом
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Вже за декілька днів Віталій Глушко відсвяткує своє повноліття. Його вітчим – Олексій Шепелюк, героїчно загинув в бою за Іловайськ в районі Кутейникове. Він став для Віталика гідним прикладом у житті, і ще змалку навчив бути справжнім чоловіком, допомагаючи іншим. Підлітку довелося рано подорослішати, бо після загибелі Олексія – залишився єдиним чоловіком у багатодітній сім'ї. Мама Марина виховує ще й трьох молодших сестричок: Маргариту, Домініку, Женев’єву.

Проте юнак стійко переносить усі життєві випробування. А цей рік був відповідальним, важливим і важким, як морально так і фізично для Віталія. Підготовка до ЗНО, випускний, прощання зі школою і дитинством назавжди, вибір майбутньої професії, факультету на який поступати та вузу. Все це вже позаду і зараз Віталій студент заочної форми навчання Луцького національного технічного університету, факультету комп'ютерна інженерія. І одразу після випускного пішов працювати офіціантом, щоб мати змогу самому себе забезпечити, оплачувати навчання, допомогати мамі та сестрам. А також хоче отримати ще одну освіту на бюджетній основі на денній формі навчання.

При першій же нагоді відвідує тренування з баскетболу. Продовжує прислуговувати та допомагати в Свято-Михайлівській церкві. Приймає участь в благодійних заходах.

Цього року Віталій з родиною кілька днів мандрував Польщею та відвідав столицю Чехії.

Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Так як весь тягар за доглядом 4-х дітей поклався на плечі однієї Марини – тому не дивно, що в них теж бувають і деякі побутові проблеми та потреби, які сім’я не розповідає на загал, але завжди шукає способи подолати складнощі гуртом. Проте вона не тільки з усім справляється і постійно бачить у всьому позитив – але ще й знаходить час допомагати іншим: є громадською активісткою, активно займається ще й волонтерством.

Зробити будь-який сюрприз Віталію і привітати його з повноліттям може будь-хто на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація про вітчима підлітка є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htm

Бажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).

Інформація для благодійників: Глушко Віталій – 18 років (10.01.2002). м. Нововолинськ. Зріст 180, розмір взуття 43-44.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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