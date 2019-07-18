На Волині сільський голова та підприємець «погоріли» на хабарі. ФОТО

На Волині голову сільради та підприємця викрили на хабарі.Так, 8 січня викрили голову однієї з сільрад області та підприємця-проектанта, які за попередньою змовою одержали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 4,5 тис. доларів США за сприяння в отриманні рішення сільської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою із надання у власність земельної ділянки комерційного призначення, - інформує прокуратура Волинської області.І посадовця, і проектанта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу.Триває досудове розслідування.згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.