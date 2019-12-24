вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*

У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» новинка - вареники парові власного виробництва.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Вареники приготовлені на пару, легше засвоюються організмом та зберігають значно більше корисних елементів в порівнянні з вареними.

Ціна парових вареників за 100 грамів - 6.99 гривень.

В залежності від начинки, вареники можуть бути і десертом, і основною стравою.

Пропонують спробувати такі смаки вареників парових:
- з сиром;
- з гострим сиром;
- з фруктами;
- з м'ясом та картоплею;
- з капустою та картоплею;
- з грибами та картоплею;
- з картоплею;
- з м'ясом;
- з печінкою.

Термін дії з 7 січня до 19 січня 2020. Кількість товару обмежена.

У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Там Там, новинка, вареники парові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинянин хотів продати бус, документи на якого були в розшуку
Сьогодні, 14:53
Хотів привернути увагу мами: на Харківщині 11-річний хлопчик намагався зістрибнути з даху
Сьогодні, 14:40
У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*
Сьогодні, 14:28
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині
Сьогодні, 14:10
У Луцьку дитсадок та деякі будинки залишилися без тепла
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
Аварії зі значною кількістю пошкоджених автомобілів спричинили затори на мосту у Луцьку. ФОТО Аварії зі значною кількістю пошкоджених автомобілів спричинили затори на мосту у Луцьку. ФОТО
24 грудень, 2019, 20:34
У гіпермаркеті «Там Там» – великі знижки на новорічні прикраси* У гіпермаркеті «Там Там» – великі знижки на новорічні прикраси*
23 грудень, 2019, 08:47
У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки* У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки*
18 грудень, 2019, 18:20
У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»* У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*
06 грудень, 2019, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин хотів продати бус, документи на якого були в розшуку
Сьогодні, 14:53
 0
Хотів привернути увагу мами: на Харківщині 11-річний хлопчик намагався зістрибнути з даху
Сьогодні, 14:40
 0
У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*
Сьогодні, 14:28
 0
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині
Сьогодні, 14:10
 0
Життя в США: міфи і правда очима волинянки
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8