У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*
Сьогодні, 08:50
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» новинка - вареники парові власного виробництва.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вареники приготовлені на пару, легше засвоюються організмом та зберігають значно більше корисних елементів в порівнянні з вареними.
Ціна парових вареників за 100 грамів - 6.99 гривень.
В залежності від начинки, вареники можуть бути і десертом, і основною стравою.
Пропонують спробувати такі смаки вареників парових:
- з сиром;
- з гострим сиром;
- з фруктами;
- з м'ясом та картоплею;
- з капустою та картоплею;
- з грибами та картоплею;
- з картоплею;
- з м'ясом;
- з печінкою.
Термін дії з 7 січня до 19 січня 2020. Кількість товару обмежена.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вареники приготовлені на пару, легше засвоюються організмом та зберігають значно більше корисних елементів в порівнянні з вареними.
Ціна парових вареників за 100 грамів - 6.99 гривень.
В залежності від начинки, вареники можуть бути і десертом, і основною стравою.
Пропонують спробувати такі смаки вареників парових:
- з сиром;
- з гострим сиром;
- з фруктами;
- з м'ясом та картоплею;
- з капустою та картоплею;
- з грибами та картоплею;
- з картоплею;
- з м'ясом;
- з печінкою.
Термін дії з 7 січня до 19 січня 2020. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Там Там був колись душевним, затишним супермаркетом. Зробили тепер чорт зна що. Приміщення стало великим. Людина в ньому губиться. Кава дорога і не смачна.....
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