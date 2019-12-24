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У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*

У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» новинка - вареники парові власного виробництва.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Вареники приготовлені на пару, легше засвоюються організмом та зберігають значно більше корисних елементів в порівнянні з вареними.

Ціна парових вареників за 100 грамів - 6.99 гривень.

В залежності від начинки, вареники можуть бути і десертом, і основною стравою.

Пропонують спробувати такі смаки вареників парових:
- з сиром;
- з гострим сиром;
- з фруктами;
- з м'ясом та картоплею;
- з капустою та картоплею;
- з грибами та картоплею;
- з картоплею;
- з м'ясом;
- з печінкою.

Термін дії з 7 січня до 19 січня 2020. Кількість товару обмежена.


У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*


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Теги: Там Там, новинка, вареники парові
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Коментарі 1
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Там Там був колись душевним, затишним супермаркетом. Зробили тепер чорт зна що. Приміщення стало великим. Людина в ньому губиться. Кава дорога і не смачна.....
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