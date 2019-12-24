У «Там Там Сімейні традиції» новинка – вареники парові*

У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» новинка - вареники парові власного виробництва.Про це повідомляє адміністрація закладу.Вареники приготовлені на пару, легше засвоюються організмом та зберігають значно більше корисних елементів в порівнянні з вареними.Ціна парових вареників за 100 грамів - 6.99 гривень.В залежності від начинки, вареники можуть бути і десертом, і основною стравою.Пропонують спробувати такі смаки вареників парових:- з сиром;- з гострим сиром;- з фруктами;- з м'ясом та картоплею;- з капустою та картоплею;- з грибами та картоплею;- з картоплею;- з м'ясом;- з печінкою.Термін дії з 7 січня до 19 січня 2020. Кількість товару обмежена.