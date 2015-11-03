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Поїзд «Ковель – Червоноград» не курсуватиме декілька днів

Поїзд «Ковель – Червоноград» не курсуватиме декілька днів
Поїзд сполученням Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 5 днів у січні 2020 року.

Про це повідомляє Львівська залізниця.

У зв’язку з виконанням робіт із ремонтну інфраструктури на перегонах Турійськ – Люблинець та Коломия – Заліщики зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів. Тому, поїзд Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 9, 11, 13, 15, 17 січня цього року.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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Теги: поїзд, Ковель-Червоноград, зміни
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