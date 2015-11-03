Поїзд «Ковель – Червоноград» не курсуватиме декілька днів





Про це повідомляє

У зв’язку з виконанням робіт із ремонтну інфраструктури на перегонах Турійськ – Люблинець та Коломия – Заліщики зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів. Тому, поїзд Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 9, 11, 13, 15, 17 січня цього року.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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У зв’язку з виконанням робіт із ремонтну інфраструктури на перегонах Турійськ – Люблинець та Коломия – Заліщики зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів. Тому, поїзд Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 9, 11, 13, 15, 17 січня цього року.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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