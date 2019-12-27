Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 січня





Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

Ферма, водонапірна башта

c. Зимно, вул. Польова



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Іваничівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Камінь-Каширський район



1 КТП-3 09:00 – 17:00 ТзОВ "ВОК РИТЕЙЛ" (АЗС №7). м.Камінь – Каширський, вул. Затишна, вул. Комарова, вул. 1Травня, вул.

Ватутіна, пров. Затишний.



2 ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП- 133 09:30 – 17:00 с.Хотешів, вул. Шкільна, пров. Шкільний

3 КТП-260 09:30 – 17:00 Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Лісництво, Аптека, ПП Шумік Л.М., Сільська рада. с.Брониця, вул. Шевченка, вул. Л.Українки.



Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Ковельський район



1.

9:00-17:00

С/Р Любитів Ковельське Райво Ковельське МТМО

с.Ворона



2.

ПС-35 «ФОП Польчук Мясокомбінат №97»

9:00-17:00

ТОВ"Декуріон" МП ПМК

ТзОВ" АТП 10706"

ТзОВ "Негабарит" МРВ УМВС

ПАТ "Волинь-Авто" ТзОВ "ВКФ Будсервіс" ПП "Студія-7" Волинська ф-я РРТ Ковельське РЖКП №2



м.Ковель, вул.аршавська, вул.Володимирська вул.40р.Перемоги



ДП"Укравтогаз"

ПрАТ "Ковел.ковбаси" ФОП М'якота П.І. Гаражн.кооп.Промінь ФОП Геч Т.В.

Ф.О. Бединська С.М. ДП Держгірпромнагляд Ковельське МТМО ЖБК Прометей

ТзОВ ВКФ "Ковель" ЖБК"Шевченка" ФОП Стасюк В.І. ФОП Батюк Т.І. МПП "Роман" ПТМ"Ковельтепло" ЖБК"Явір"

ФОП Романюк Т.П. ФОП Потапчук В.М. Філія ДВТП"Волиньфар ОСББ "Промінь-Ковель" ЖБК"Будівельник" ТзОВ "АСТЕЛІТ"

ОСБЖБ "Перемога" ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД

ФОП Рижко О,Б, ФОП Козак О.М.

Ков.управління освіти вик.ком. ПВТФ "Фітоцентр"

ПАТ КБ "Приватбанк" ФОП Соловей С.П. ФОП Дем`янчук В.І. Ф.о.Ярощук Н.В. ФОП Дідицька М.Я.



ФОП Кавас В.С. ФОП Шпилюк А.О.

ФОП Лозовицька Л.В. ФОП Мулярчук В.І. ФОП Чибізов В.П. ФОП Ягодинець Г.М. ПрАТ "Хлібокомбінат" ФОП Рембач П.С. ФОП Якубук В. П.

ПП "АС Експерт" Відділ комунгоспу

Ковельська Райспоживспілка Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк ТзОВ "Пакко Холдинг"

ФОП Миронюк Г.В. ПП "ЮАІНЕТ"

ЖБК"Світязь"

ФОП Миронюк Г.В.



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любомльський та Шацький райони



1. 10:00 – 17:00

с.Острів'я, Камянка, Пульмо (ур. Мокошин)



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ





1 ЦРП-6 Т-1 9:00-17:00 Приватбанк м.Нововолинськ: мк. р-н №15

2 ЦРП-6 Т-2 9:00-17:00 м.Нововолинськ: 15 м-н буд.19

3 ПЛ-Л-2-ТП-24 9:00-17:00 м.Нововолинськ: вул.Лермонтова вул.Грінченка 2-18,24-38,1-35

вул.А.Кримського 82-92

4 ПЛ-Л-14-ТП-52 9:00-17:00 смт Благодатне



вул.Миру 18-22

вул. Пархоменка 8-12,5/2-31 вул.Незалежності 10



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район





1/ 9:00-17:00

м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.





2

ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477

9:00-17:00

м.Рожище дім молитви ХВЄ

м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького



3

ПЛ-0,4 кВ КТП-379

9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник с.Навіз



4

ПЛ-0,4 кВ КТП-154

9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" – лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.

с.Доросині, вул.Фріда



5

КТП-105

9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.



6

КТП-109

9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45



7

КТП-2

9:00-17:00

магазин

с.Олександрівка



8

КТП-3

9:00-17:00

с.Підліски



Старовижівський район



1 ПЛ 0,4 КТП 67 09:00-16:00 с.Кримне , хутір



2 ПЛ 0,4 КТП 113 09:00-16:00 Клуб с.Стара Гута

вул..Зелена, Поліська, Радянська, Л.Українки

3 ПЛ 0,4 КТП 104 09:00-16:00 с.Грабово

вул..Центральна, Набережна, Медова, Шкільна



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-70 10:00-16:00 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-78 Л-3 11:00-13:00 Церква с.Ружин

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-368 Л-1 15:00-16:00 с.Городилець

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-86 Л-2 11:00-13:00 ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська,3





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 - 17:00Ферма, водонапірна баштаc. Зимно, вул. ПольоваВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 КТП-3 09:00 – 17:00 ТзОВ "ВОК РИТЕЙЛ" (АЗС №7). м.Камінь – Каширський, вул. Затишна, вул. Комарова, вул. 1Травня, вул.Ватутіна, пров. Затишний.2 ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП- 133 09:30 – 17:00 с.Хотешів, вул. Шкільна, пров. Шкільний3 КТП-260 09:30 – 17:00 Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Лісництво, Аптека, ПП Шумік Л.М., Сільська рада. с.Брониця, вул. Шевченка, вул. Л.Українки.Вимкнень споживачів не заплановано.1.9:00-17:00С/Р Любитів Ковельське Райво Ковельське МТМОс.Ворона2.ПС-35 «ФОП Польчук Мясокомбінат №97»9:00-17:00ТОВ"Декуріон" МП ПМКТзОВ" АТП 10706"ТзОВ "Негабарит" МРВ УМВСПАТ "Волинь-Авто" ТзОВ "ВКФ Будсервіс" ПП "Студія-7" Волинська ф-я РРТ Ковельське РЖКП №2м.Ковель, вул.аршавська, вул.Володимирська вул.40р.ПеремогиДП"Укравтогаз"ПрАТ "Ковел.ковбаси" ФОП М'якота П.І. Гаражн.кооп.Промінь ФОП Геч Т.В.Ф.О. Бединська С.М. ДП Держгірпромнагляд Ковельське МТМО ЖБК ПрометейТзОВ ВКФ "Ковель" ЖБК"Шевченка" ФОП Стасюк В.І. ФОП Батюк Т.І. МПП "Роман" ПТМ"Ковельтепло" ЖБК"Явір"ФОП Романюк Т.П. ФОП Потапчук В.М. Філія ДВТП"Волиньфар ОСББ "Промінь-Ковель" ЖБК"Будівельник" ТзОВ "АСТЕЛІТ"ОСБЖБ "Перемога" ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТДФОП Рижко О,Б, ФОП Козак О.М.Ков.управління освіти вик.ком. ПВТФ "Фітоцентр"ПАТ КБ "Приватбанк" ФОП Соловей С.П. ФОП Дем`янчук В.І. Ф.о.Ярощук Н.В. ФОП Дідицька М.Я.ФОП Кавас В.С. ФОП Шпилюк А.О.ФОП Лозовицька Л.В. ФОП Мулярчук В.І. ФОП Чибізов В.П. ФОП Ягодинець Г.М. ПрАТ "Хлібокомбінат" ФОП Рембач П.С. ФОП Якубук В. П.ПП "АС Експерт" Відділ комунгоспуКовельська Райспоживспілка Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк ТзОВ "Пакко Холдинг"ФОП Миронюк Г.В. ПП "ЮАІНЕТ"ЖБК"Світязь"ФОП Миронюк Г.В.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 – 17:00с.Острів'я, Камянка, Пульмо (ур. Мокошин)Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ЦРП-6 Т-1 9:00-17:00 Приватбанк м.Нововолинськ: мк. р-н №152 ЦРП-6 Т-2 9:00-17:00 м.Нововолинськ: 15 м-н буд.193 ПЛ-Л-2-ТП-24 9:00-17:00 м.Нововолинськ: вул.Лермонтова вул.Грінченка 2-18,24-38,1-35вул.А.Кримського 82-924 ПЛ-Л-14-ТП-52 9:00-17:00 смт Благодатневул.Миру 18-22вул. Пархоменка 8-12,5/2-31 вул.Незалежності 10Вимкнень споживачів не заплановано.1/ 9:00-17:00м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.ПЛ-0,4 кВ ЩТП-4779:00-17:00м.Рожище дім молитви ХВЄм. Рожище , вул.Курбаса, Б.ХмельницькогоПЛ-0,4 кВ КТП-3799:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник с.НавізПЛ-0,4 кВ КТП-1549:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" – лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.с.Доросині, вул.ФрідаКТП-1059:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.КТП-1099:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45КТП-29:00-17:00магазинс.ОлександрівкаКТП-39:00-17:00с.Підліски1 ПЛ 0,4 КТП 67 09:00-16:00 с.Кримне , хутір2 ПЛ 0,4 КТП 113 09:00-16:00 Клуб с.Стара Гутавул..Зелена, Поліська, Радянська, Л.Українки3 ПЛ 0,4 КТП 104 09:00-16:00 с.Грабововул..Центральна, Набережна, Медова, Шкільна1 ПЛ-0,4 кВ КТП-70 10:00-16:00 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі2 ПЛ-0,4 кВ КТП-78 Л-3 11:00-13:00 Церква с.Ружин3 ПЛ-0,4 кВ КТП-368 Л-1 15:00-16:00 с.Городилець4 ПЛ-0,4 кВ КТП-86 Л-2 11:00-13:00 ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська,3

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