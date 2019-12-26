Усе про вакцинацію: лучан запрошують на безкоштовну зустріч з експертами





Дитячі щеплення – тема гаряча і дуже дискусійна. Щоб раз і назавжди розібратися в цій темі, лучан запрошують на зустріч із сімейним лікарем Мар'яною Дмитрук та медсестрою вакцинального кабінету Юлією Нагайчук, які відповідатимуть на всі поставлені запитання, - пише



В розмові про вакцинацію та розкажуть:



- Що таке безпека та якість вакцин?

- Чим індійські вакцини відрізняються від європейських?

- Яка реакція на вакцину вважається нормальною?

- Важливість обов’язкових щеплень.

- Міфи вакцинації.



Захід відбудеться 10 січня о 17:00 годині у РЦ «Промінь», а саме в дитячому комплексі «Смугастий Носоріг» (2 поверх) в мюзік-хол «Не кажи мамі».



Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена. Обов'язкова попередня реєстрація за телефоном: 096-077-3743, Максим (реєстрація триває до 9 січня до 17:00 год.).



Для учасників з дітьми – безкоштовна година розваг у дитячому лабіринті або зоні для крихіток від «Смугастого Носорога».



Організатори: Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» за підтримки РЦ «Промінь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» організовують в Луцьку захід «Що ви не знали про вакцинацію».Дитячі щеплення – тема гаряча і дуже дискусійна. Щоб раз і назавжди розібратися в цій темі, лучан запрошують на зустріч із сімейним лікаремта медсестрою вакцинального кабінету, які відповідатимуть на всі поставлені запитання, - пише Конкурент В розмові про вакцинацію та розкажуть:- Що таке безпека та якість вакцин?- Чим індійські вакцини відрізняються від європейських?- Яка реакція на вакцину вважається нормальною?- Важливість обов’язкових щеплень.- Міфи вакцинації.Захід відбудеться 10 січня о 17:00 годині у РЦ «Промінь», а саме в дитячому комплексі «Смугастий Носоріг» (2 поверх) в мюзік-хол «Не кажи мамі».Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена. Обов'язкова попередня реєстрація за телефоном: 096-077-3743, Максим (реєстрація триває до 9 січня до 17:00 год.).Для учасників з дітьми – безкоштовна година розваг у дитячому лабіринті або зоні для крихіток від «Смугастого Носорога».Організатори: Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» за підтримки РЦ «Промінь».

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