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Усе про вакцинацію: лучан запрошують на безкоштовну зустріч з експертами

Усе про вакцинацію: лучан запрошують на безкоштовну зустріч з експертами
Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» організовують в Луцьку захід «Що ви не знали про вакцинацію».

Дитячі щеплення – тема гаряча і дуже дискусійна. Щоб раз і назавжди розібратися в цій темі, лучан запрошують на зустріч із сімейним лікарем Мар'яною Дмитрук та медсестрою вакцинального кабінету Юлією Нагайчук, які відповідатимуть на всі поставлені запитання, - пише Конкурент.

В розмові про вакцинацію та розкажуть:

- Що таке безпека та якість вакцин?
- Чим індійські вакцини відрізняються від європейських?
- Яка реакція на вакцину вважається нормальною?
- Важливість обов’язкових щеплень.
- Міфи вакцинації.

Захід відбудеться 10 січня о 17:00 годині у РЦ «Промінь», а саме в дитячому комплексі «Смугастий Носоріг» (2 поверх) в мюзік-хол «Не кажи мамі».

Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена. Обов'язкова попередня реєстрація за телефоном: 096-077-3743, Максим (реєстрація триває до 9 січня до 17:00 год.).

Для учасників з дітьми – безкоштовна година розваг у дитячому лабіринті або зоні для крихіток від «Смугастого Носорога».

Організатори: Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» за підтримки РЦ «Промінь».

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Теги: Громадянський Рух «СВІДОМІ», вакцинація, захід
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