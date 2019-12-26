Усе про вакцинацію: лучан запрошують на безкоштовну зустріч з експертами
Сьогодні, 12:01
Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» організовують в Луцьку захід «Що ви не знали про вакцинацію».
Дитячі щеплення – тема гаряча і дуже дискусійна. Щоб раз і назавжди розібратися в цій темі, лучан запрошують на зустріч із сімейним лікарем Мар'яною Дмитрук та медсестрою вакцинального кабінету Юлією Нагайчук, які відповідатимуть на всі поставлені запитання, - пише Конкурент.
В розмові про вакцинацію та розкажуть:
- Що таке безпека та якість вакцин?
- Чим індійські вакцини відрізняються від європейських?
- Яка реакція на вакцину вважається нормальною?
- Важливість обов’язкових щеплень.
- Міфи вакцинації.
Захід відбудеться 10 січня о 17:00 годині у РЦ «Промінь», а саме в дитячому комплексі «Смугастий Носоріг» (2 поверх) в мюзік-хол «Не кажи мамі».
Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена. Обов'язкова попередня реєстрація за телефоном: 096-077-3743, Максим (реєстрація триває до 9 січня до 17:00 год.).
Для учасників з дітьми – безкоштовна година розваг у дитячому лабіринті або зоні для крихіток від «Смугастого Носорога».
Організатори: Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» за підтримки РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дитячі щеплення – тема гаряча і дуже дискусійна. Щоб раз і назавжди розібратися в цій темі, лучан запрошують на зустріч із сімейним лікарем Мар'яною Дмитрук та медсестрою вакцинального кабінету Юлією Нагайчук, які відповідатимуть на всі поставлені запитання, - пише Конкурент.
В розмові про вакцинацію та розкажуть:
- Що таке безпека та якість вакцин?
- Чим індійські вакцини відрізняються від європейських?
- Яка реакція на вакцину вважається нормальною?
- Важливість обов’язкових щеплень.
- Міфи вакцинації.
Захід відбудеться 10 січня о 17:00 годині у РЦ «Промінь», а саме в дитячому комплексі «Смугастий Носоріг» (2 поверх) в мюзік-хол «Не кажи мамі».
Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена. Обов'язкова попередня реєстрація за телефоном: 096-077-3743, Максим (реєстрація триває до 9 січня до 17:00 год.).
Для учасників з дітьми – безкоштовна година розваг у дитячому лабіринті або зоні для крихіток від «Смугастого Носорога».
Організатори: Громадянський Рух «СВІДОМІ» та Громадська організація «Батьки за вакцинацію» за підтримки РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Усе про вакцинацію: лучан запрошують на безкоштовну зустріч з експертами
Сьогодні, 12:01
Поїзд «Ковель – Червоноград» не курсуватиме декілька днів
Сьогодні, 11:55
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Сьогодні, 11:44
Медіа