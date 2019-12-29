У НБУ спрогнозували, яким буде курс гривні у 2020 році





Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV, повідомляє



«Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки. І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі», — повідомила Рожкова.



Вона зазначила, що зміцнення гривні у 2019 році дозволило державі зекономити кошти на виплаті державного боргу та скоротити його розмір відносно ВВП України. Також зміцнення гривні позитивно впливає на товаровиробників, адже зменшує вартість імпортної сировини, енергоресурсів та добрив.



Зазначимо, що за даними Нацбанку, у 2019 році українська гривня зміцнилась найбільше серед усіх валют світу, а в українському уряді вважають, що тенденція до зміцнення гривні продовжиться і у 2020 році.



Через міцніший курс гривні державний бюджет у 2019 році недоотримав близько 3,1% запланованих доходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Національному банку України не бачать загроз для девальвації гривні та очікують, що національна валюта України продовжить зміцнюватися і у 2020 році.Про це повідомила заступниця голови НБУв інтерв’ю UATV, повідомляє hromadske. «Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки. І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі», — повідомила Рожкова.Вона зазначила, що зміцнення гривні у 2019 році дозволило державі зекономити кошти на виплаті державного боргу та скоротити його розмір відносно ВВП України. Також зміцнення гривні позитивно впливає на товаровиробників, адже зменшує вартість імпортної сировини, енергоресурсів та добрив.Зазначимо, що за даними Нацбанку, у 2019 році українська гривня зміцнилась найбільше серед усіх валют світу, а в українському уряді вважають, що тенденція до зміцнення гривні продовжиться і у 2020 році.Через міцніший курс гривні державний бюджет у 2019 році недоотримав близько 3,1% запланованих доходів.

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