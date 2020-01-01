Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою





У коментарі для



"Ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор", тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі Інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту", - наводить слова Данілова на своїй сторінці у facebook головний редактор Цензору Юрій Бутусов.



Також секретар РНБО додав, що до складу комісії входять фахівці, які також беруть участь в міжнародному розслідуванні щодо збиття МН-17. Комісія наразі узгоджує питання виїзду на місце катастрофи літака МАУ.



"(…) і проведення пошуку уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в Інтернеті. Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоб встановити істину і в справі про загибель українського літака в Тегерані", - цитує Бутусов Данілова.



З Іраном ведуться дипломатичні переговори. Українська сторона сподівається на співпрацю та участь у розшифровці орних скриньок літака МАУ. Дані, які можливо опублікувати, обіцяють оприлюднювати для інформування українського суспільства та ЗМІ.



До пошуково-рятувального групи українських фахівців, які вирушили до Тегерану, входять 45 осіб. Це представники 12 міністерств та відомств. Зокрема, експерти з Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державіаслужби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.



Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікував список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім двоє людей так і не сіли на борт літака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що наразі розглядається чотири основні версії катастрофи літака МАУ вранці 8 січня під Тегераном в Ірані.У коментарі для Цензор.Нет він наголосив, що наразі відбувається нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Навів Данілов і основні версії падіння літака, - пише ТСН. "Ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор", тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі Інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту", - наводить слова Данілова на своїй сторінці у facebook головний редактор Цензору Юрій Бутусов.Також секретар РНБО додав, що до складу комісії входять фахівці, які також беруть участь в міжнародному розслідуванні щодо збиття МН-17. Комісія наразі узгоджує питання виїзду на місце катастрофи літака МАУ."(…) і проведення пошуку уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в Інтернеті. Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоб встановити істину і в справі про загибель українського літака в Тегерані", - цитує Бутусов Данілова.З Іраном ведуться дипломатичні переговори. Українська сторона сподівається на співпрацю та участь у розшифровці орних скриньок літака МАУ. Дані, які можливо опублікувати, обіцяють оприлюднювати для інформування українського суспільства та ЗМІ.До пошуково-рятувального групи українських фахівців, які вирушили до Тегерану, входять 45 осіб. Це представники 12 міністерств та відомств. Зокрема, експерти з Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державіаслужби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікував список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім двоє людей так і не сіли на борт літака.

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