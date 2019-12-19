На Волині злодій посеред ночі «обчистив» будинок пенсіонерки

У Ковелі поліція затримала злодія, який обікрав пенсіонерку.Так, 8 січня, до поліції надійшла заява про крадіжку від 84-річної ковельчанки, - пише ГУНП у Волинській області.Як повідомила пенсіонерка, напередодні вночі, допоки господарі спали, зловмисник через вікно проник у будинок та викрав мобільний телефон, гроші, ліхтарик та продукти харчування.Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 48-річний місцевий житель. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Викрадені речі частково вилучили.До слова, затриманий обґрунтовано підозрюється у вчиненні ще однієї крадіжки – велосипеда.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.