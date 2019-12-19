На Волині злодій посеред ночі «обчистив» будинок пенсіонерки
Сьогодні, 12:33
У Ковелі поліція затримала злодія, який обікрав пенсіонерку.
Так, 8 січня, до поліції надійшла заява про крадіжку від 84-річної ковельчанки, - пише ГУНП у Волинській області.
Як повідомила пенсіонерка, напередодні вночі, допоки господарі спали, зловмисник через вікно проник у будинок та викрав мобільний телефон, гроші, ліхтарик та продукти харчування.
Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 48-річний місцевий житель. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Викрадені речі частково вилучили.
До слова, затриманий обґрунтовано підозрюється у вчиненні ще однієї крадіжки – велосипеда.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
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Так, 8 січня, до поліції надійшла заява про крадіжку від 84-річної ковельчанки, - пише ГУНП у Волинській області.
Як повідомила пенсіонерка, напередодні вночі, допоки господарі спали, зловмисник через вікно проник у будинок та викрав мобільний телефон, гроші, ліхтарик та продукти харчування.
Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 48-річний місцевий житель. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Викрадені речі частково вилучили.
До слова, затриманий обґрунтовано підозрюється у вчиненні ще однієї крадіжки – велосипеда.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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