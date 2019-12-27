Футболіст «Волині» Тарас Михалик влаштував бійку під час турніру в Луцьку. ВІДЕО

Тарас Михалик став одним із головних фігурантів бійки під час "Новорічного турніру" з футзалу в Луцьку.



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Михалик, який зараз виступає у Першій лізі за "Волинь", після низки епізодів, де суперники його команди грали доволі грубо, не витримав і розпочав бійку. Після цього в сутичку вступили також запасні гравці обох команд.



Відзначають, що завдяки арбітрам та персоналу серйозної бійки не сталося. В результаті Михалик був вилучений і не зміг дограти зустріч до кінця.



Примітно, що команда Михалика, яка представляла рідне місто екс-гравця збірної України – Любешів, грала у формі московського "Локомотива", кольори якого Тарас захищав з 2013 по 2019 рік.



Додамо, що традиційний "Новорічний турнір" з футзалу в Луцьку проводиться уже 23 роки поспіль. Цього разу, окрім Михалика, там зіграли також такі відомі футболісти, як Артем Федецький, В'ячеслав Шарпар і Олег Герасимюк.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній гравець "Динамо" та збірної Українистав одним із головних фігурантів бійки під час "Новорічного турніру" з футзалу в Луцьку.Про це повідомляє "24 канал" Михалик, який зараз виступає у Першій лізі за "Волинь", після низки епізодів, де суперники його команди грали доволі грубо, не витримав і розпочав бійку. Після цього в сутичку вступили також запасні гравці обох команд.Відзначають, що завдяки арбітрам та персоналу серйозної бійки не сталося. В результаті Михалик був вилучений і не зміг дограти зустріч до кінця.Примітно, що команда Михалика, яка представляла рідне місто екс-гравця збірної України – Любешів, грала у формі московського "Локомотива", кольори якого Тарас захищав з 2013 по 2019 рік.Додамо, що традиційний "Новорічний турнір" з футзалу в Луцьку проводиться уже 23 роки поспіль. Цього разу, окрім Михалика, там зіграли також такі відомі футболісти, як

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