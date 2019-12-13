вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*

У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*
У житловому комплексі «Струмочок», що під Луцьком, продають готовий таунхаус площею 131 м2. У помешканні – сучасний ремонт і меблі, зручне планування, а поруч – власна невеличка ділянка.

Ціна – 139 000 $, можливий торг, - пише "Перший".

Таунхаус – двоповерховий. На першому поверсі – холл, вітальня, кухня і санвузол. На другому – три спальні, санвузол та гардеробна.

Перед входом у танхаус є місце для автомобіля, а позаду – територія для відпочинку із виходом на терасу. Також на ділянці вже збудована альтанка.

Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, дах – із металочерепиці.
У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*
У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*

Таунхаус розташований на закритій території ЖК «Струмочок», де є цілодобова охорона.

За детальнішою інформацією телефонуйте: 096 030 20 10.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Струмочок, продаж, таунхаус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
Волинянин змайстрував унікальний дровокол, який розділяє поліно відразу на шість частин
Сьогодні, 13:20
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Футболіст «Волині» Тарас Михалик влаштував бійку під час турніру в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
На Волині злодій посеред ночі «обчистив» будинок пенсіонерки
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі* У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*
13 грудень, 2019, 15:17
У ЖК «Струмочок» продається зі знижкою продуманий таунхаус* У ЖК «Струмочок» продається зі знижкою продуманий таунхаус*
12 вересень, 2019, 10:56
Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО* Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
17 квітень, 2019, 17:50
Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком* Знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» під Луцьком*
08 січень, 2019, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
 0
Волинянин змайстрував унікальний дровокол, який розділяє поліно відразу на шість частин
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
Футболіст «Волині» Тарас Михалик влаштував бійку під час турніру в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
 0
На Волині злодій посеред ночі «обчистив» будинок пенсіонерки
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8