У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*





Ціна – 139 000 $, можливий торг, - пише



Таунхаус – двоповерховий. На першому поверсі – холл, вітальня, кухня і санвузол. На другому – три спальні, санвузол та гардеробна.



Перед входом у танхаус є місце для автомобіля, а позаду – територія для відпочинку із виходом на терасу. Також на ділянці вже збудована альтанка.



Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, дах – із металочерепиці.



Таунхаус розташований на закритій території ЖК «Струмочок», де є цілодобова охорона.



За детальнішою інформацією телефонуйте: 096 030 20 10.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Струмочок», що під Луцьком, продають готовий таунхаус площею 131 м2. У помешканні – сучасний ремонт і меблі, зручне планування, а поруч – власна невеличка ділянка.Ціна – 139 000 $, можливий торг, - пише "Перший". Таунхаус – двоповерховий. На першому поверсі – холл, вітальня, кухня і санвузол. На другому – три спальні, санвузол та гардеробна.Перед входом у танхаус є місце для автомобіля, а позаду – територія для відпочинку із виходом на терасу. Також на ділянці вже збудована альтанка.Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, дах – із металочерепиці.Таунхаус розташований на закритій території ЖК «Струмочок», де є цілодобова охорона.За детальнішою інформацією телефонуйте:

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