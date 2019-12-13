У «Струмочку» продається таунхаус з ремонтом і меблями. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
У житловому комплексі «Струмочок», що під Луцьком, продають готовий таунхаус площею 131 м2. У помешканні – сучасний ремонт і меблі, зручне планування, а поруч – власна невеличка ділянка.
Ціна – 139 000 $, можливий торг, - пише "Перший".
Таунхаус – двоповерховий. На першому поверсі – холл, вітальня, кухня і санвузол. На другому – три спальні, санвузол та гардеробна.
Перед входом у танхаус є місце для автомобіля, а позаду – територія для відпочинку із виходом на терасу. Також на ділянці вже збудована альтанка.
Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, дах – із металочерепиці.
Таунхаус розташований на закритій території ЖК «Струмочок», де є цілодобова охорона.
За детальнішою інформацією телефонуйте: 096 030 20 10.
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Ціна – 139 000 $, можливий торг, - пише "Перший".
Таунхаус – двоповерховий. На першому поверсі – холл, вітальня, кухня і санвузол. На другому – три спальні, санвузол та гардеробна.
Перед входом у танхаус є місце для автомобіля, а позаду – територія для відпочинку із виходом на терасу. Також на ділянці вже збудована альтанка.
Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, дах – із металочерепиці.
Таунхаус розташований на закритій території ЖК «Струмочок», де є цілодобова охорона.
За детальнішою інформацією телефонуйте: 096 030 20 10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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