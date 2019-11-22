«Прояснення та дуже мало снігу»: синоптик озвучила прогноз погоди на кінець тижня
Сьогодні, 13:45
Циклон з центром недалеко від Данії принесе завтра, 10 січня, в Україну атмосферний фронт - дощ та мокрий сніг.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Опади в п'ятницю найбільш ймовірні на Півночі України та в західних областях, трохи зачеплять Центр і, можливо, Харківщину.
Значна частина Сходу та Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним.
Найближчої ночі температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень знову - 0+5 градусів.
"Надалі якихось особливих змін у такій синоптичній ситуації не видно - хмари, прояснення, мляві "плюси", сирість і дуже мало білого кольору. Хіба якоїсь ночі пощастить позаміським деревам з памороззю, якщо буде достатньо вологи і невеликого морозцю", - резюмує синоптик.
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Про це на сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Опади в п'ятницю найбільш ймовірні на Півночі України та в західних областях, трохи зачеплять Центр і, можливо, Харківщину.
Значна частина Сходу та Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним.
Найближчої ночі температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень знову - 0+5 градусів.
"Надалі якихось особливих змін у такій синоптичній ситуації не видно - хмари, прояснення, мляві "плюси", сирість і дуже мало білого кольору. Хіба якоїсь ночі пощастить позаміським деревам з памороззю, якщо буде достатньо вологи і невеликого морозцю", - резюмує синоптик.
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