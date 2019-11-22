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«Прояснення та дуже мало снігу»: синоптик озвучила прогноз погоди на кінець тижня

«Прояснення та дуже мало снігу»: синоптик озвучила прогноз погоди на кінець тижня
Циклон з центром недалеко від Данії принесе завтра, 10 січня, в Україну атмосферний фронт - дощ та мокрий сніг.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Опади в п'ятницю найбільш ймовірні на Півночі України та в західних областях, трохи зачеплять Центр і, можливо, Харківщину.

Значна частина Сходу та Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним.

Найближчої ночі температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень знову - 0+5 градусів.

"Надалі якихось особливих змін у такій синоптичній ситуації не видно - хмари, прояснення, мляві "плюси", сирість і дуже мало білого кольору. Хіба якоїсь ночі пощастить позаміським деревам з памороззю, якщо буде достатньо вологи і невеликого морозцю", - резюмує синоптик.

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Теги: прогноз погоди, Україна
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