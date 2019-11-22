«Прояснення та дуже мало снігу»: синоптик озвучила прогноз погоди на кінець тижня





Про це на сторінці у Facebook Наталія Діденко.



Опади в п'ятницю найбільш ймовірні на Півночі України та в західних областях, трохи зачеплять Центр і, можливо, Харківщину.



Значна частина Сходу та Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним.



Найближчої ночі температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень знову - 0+5 градусів.



"Надалі якихось особливих змін у такій синоптичній ситуації не видно - хмари, прояснення, мляві "плюси", сирість і дуже мало білого кольору. Хіба якоїсь ночі пощастить позаміським деревам з памороззю, якщо буде достатньо вологи і невеликого морозцю", - резюмує синоптик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Циклон з центром недалеко від Данії принесе завтра, 10 січня, в Україну атмосферний фронт - дощ та мокрий сніг.Про це на сторінці у Facebook повідомляє синоптик Опади в п'ятницю найбільш ймовірні на Півночі України та в західних областях, трохи зачеплять Центр і, можливо, Харківщину.Значна частина Сходу та Півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним.Найближчої ночі температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень знову - 0+5 градусів."Надалі якихось особливих змін у такій синоптичній ситуації не видно - хмари, прояснення, мляві "плюси", сирість і дуже мало білого кольору. Хіба якоїсь ночі пощастить позаміським деревам з памороззю, якщо буде достатньо вологи і невеликого морозцю", - резюмує синоптик.

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