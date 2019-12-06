У Луцьку дитсадок та деякі будинки залишилися без тепла
Сьогодні, 13:52
У Луцьку на тепловій мережі по вулиці Гулака-Артемовського, 20 стався витік. Відтак, теплопостачання перекрили на житлові будинки по проспекту Грушевського, 14, 16 та ДНЗ №16 по вулиці Шухевича, 4а.
Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.
Наразі проводять аварійно-відновлювані роботи.
"Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.
Наразі проводять аварійно-відновлювані роботи.
"Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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