У Луцьку дитсадок та деякі будинки залишилися без тепла





Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.



Наразі проводять аварійно-відновлювані роботи.



"Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на тепловій мережі по вулиці Гулака-Артемовського, 20 стався витік. Відтак, теплопостачання перекрили на житлові будинки по проспекту Грушевського, 14, 16 та ДНЗ №16 по вулиці Шухевича, 4а.Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.Наразі проводять аварійно-відновлювані роботи."Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.

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