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У Луцьку дитсадок та деякі будинки залишилися без тепла

У Луцьку дитсадок та деякі будинки залишилися без тепла
У Луцьку на тепловій мережі по вулиці Гулака-Артемовського, 20 стався витік. Відтак, теплопостачання перекрили на житлові будинки по проспекту Грушевського, 14, 16 та ДНЗ №16 по вулиці Шухевича, 4а.

Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.

Наразі проводять аварійно-відновлювані роботи.

"Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомлені.

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Теги: Луцьктепло, мережа, аварія
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