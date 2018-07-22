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Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині

Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині
На засіданні Вищої ради правосуддя сьогодні, 9 січня, розглянули матеріали щодо звільнення судді з Волині за загальними обставинами.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

Зокрема, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Надію Пікулу з посади судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області за загальними обставинами. Йдеться про подання заяви про відставку.

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Теги: Надія Пікула, суддя, суд, Волинь, відставка
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