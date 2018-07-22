Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині





Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.



Зокрема, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Надію Пікулу з посади судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області за загальними обставинами. Йдеться про подання заяви про відставку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні Вищої ради правосуддя сьогодні, 9 січня, розглянули матеріали щодо звільнення судді з Волині за загальними обставинами.Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.Зокрема, Вища рада правосуддя вирішила звільнитиз посади судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області за загальними обставинами. Йдеться про подання заяви про відставку.

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