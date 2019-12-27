Куди піти у Луцьку 10–12 січня: підбірка подій





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку найцікавіших подій, що відбуватимуться у місті протягом 10, 11 та 12 січня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П'ятниця, 10 січня



Подія: Чорні черешні. Новорічно-Різдвяна програма.

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Початок: 21:30

Що обіцяють: П'ятниця в «Майдані» вже близько і гурт «Чорні Черешні» обіцяє запалити хітами і продовжити новорічно-різдвяний марафон відпочинку, хорошою музикою та запальними танцями. По закінченню на гостей чекає святкова дискотека.

Бронювання столиків: 050 100 2751.







Подія: Новорічно-Різдвяний концерт «І сталось диво»

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 18:00

Що обіцяють: Лучан та гостей міста запрпрошують відвідати новорічно-різдв’яний концерт «І сталось диво» у Палаці культури, де пануватиме справжня святкова атмосфера та хороший настрій. Організатори обіцяють, що місцеві колективи подарують гостям справжнє шоу та змусять повірити у диво новорічної казки.







Подія: PROкачай свою суперсилу - WOW:ранок

Тип заходу: Тренінг

Місце: Ring Coffee (п-кт Волі, 15)

Початок: 8:30

Що обіцяють: «А давайте після свят...поговоримо про здоров'я і бізнес, а краще здорову і енергійну людину в бізнесі?», – зацікавлюють організатори дійства: «Скільки разів ви починали з нового року нове життя, мали вийти в понеділок на пробіжку і перестати їсти некорисну їжу від завтрашнього дня? Напевно, цих разів було незліченна кількість. Новий сезон WOW:ранків від Pro Business Hub ми розпочинаємо з PROкачки свого тіла, духу і розуму».



На тренінгу гості отримають відповіді на такі питання:

– Як збільшити енергію та життєву силу?

– Як запрограмувати себе на здоров’я?

– Як спорт допомагає досягненню власних та бізнесових цілей?

– Міфи про харчування та тренування.

Про це все в форматі «public talk» спілкуватимуться із гостями досвідчені тренери Антон Яловик та Наталя Савюк.



Для кого цей захід?

1. Для тих, хто шукає натхнення

2. Для ранніх пташечок, які полюбляють попити кави/чаю у компанії прогресивних людей, які розвиваються та розвивають власні бізнеси та проекти.

3. Для тих, хто хоче в цьому році почати діяти та змінити себе та своє життя.



Реєстрація за







Подія: Різдвяні свята з Волинським народним хором

Тип заходу: Концерт

Місце: Театральний майдан,2

Початок: 18:00

Що обіцяють: Для тих, хто думає, як провести різдвяні свята по-особливому радять брати родичів та друзів і «тягнути» розважатися разом з Волинським народним хором, який влаштує надзвичайне дійство у Волинському академічному облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка.

«Новий рік та Різдво – це завжди початок змін, нового періоду в житті. Це особлива пора родинного затишку, благополуччя та старовинних традицій предків. Різдвяний концерт Волинського народного хору подарує тобі та твоїм рідним саме таку теплу сімейну атмосферу», – пишуть організатори.



Репертуар налічує близько 300 різноманітних пісень, оркестрових номерів, танців та хореографічних постановок, в серці яких лежить українська пісня.







Подія: Ритмотека

Тип заходу: Дискотівка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:00

Що обіцяють: Запрошують на «Ритмотеку» - танці з назвою, що організатори запозичили із однієї з пісень гурту «Тартак». «Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову «дискотека». Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.», – пишуть організатори.



У п'ятницю гратимуть як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки. Обіцяють хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії.







Субота, 11 січня



Подія: Олексій Лазарєв & Руслана Моклиця

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 20:00

Що обіцяють: Творчий дует, що грає джаз. Хіти, перевірені часом, які полюбляє не одне покоління слухачів та музикантів.

Ruslana Moklytsia - джазова співачка, є вокалісткою групи «Carlos Bandos», учасниця міжнародних джазових фестивалів. Alexey Lazarev - гітарист, використовує техніку акустичного fingerstyle та джазового акомпанементу. Починаючи з 2011 року реалізовує себе сольно та у складі різних колективів. Дует створений у червні 2019, але відразу активно почав свій концертний шлях.



Вхід 50 грн. Бронювання столиків за телефоном 050 880 2555.







Подія: Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 15:00

Що обіцяють: Запрошують на XХІ міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!».

До участі у Фестивалі запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи. Фестиваль є конкурсним.

Метою Фестивалю є відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру; підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів; пошук нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом; збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.



Журі оцінюватиме конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.



Телефон для довідок: (0332) 728 778.



Детальне Положення про фестиваль за







Подія: Шоколадний майстер-клас

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Центр альтернативної освіти «Вільний простір». Декабристів, 25

Початок: 14:30

Що обіцяють: Запрошують діток віком 5-10 років на майстер-клас з виготовлення справжніх шоколадних цукерок без цукру.



Кожен учасник :

– виготовить 6 шоколадних цукерок без цукру;

– навчиться прикрашати та глазурувати;

– запакує цукерки в подарунковий набір; - отримає незабутні враження.



«Гарантуємо забруднені в шоколаді ручки та личка! А також море задоволення та радості!», – пишуть організатори. Реєстрація: 095-75-189-57. Вартість МК: 170 грн.







Подія: гурт «ЕЛЕКТРОМЕД» (Киiв). Фанк, хiп-хоп, джаз. + «ДЯДЯ ВОВА» (Луцьк). Реп

Тип заходу: Концерт

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:00

Що обіцяють: Після експериментів з хіп-хопом і репом Дмитро і Богдан запросили до себе в команду Ніколь, яка додала джазові нотки до пісень. Так і зародився у 2018-му році «Електромед». Через рік, після декількох синглів, з’явився перший альбом «Став би дибом чуб». Гурт вже почав свій шлях вгору по чартам і рейтингам з новими перспективними українськими музикантами. Не так давно здобули перемогу у Jager Music Awards у номінації Young blood.

Пісні є сумішшю українських текстів, веселої гри слів, сенсів про все і про нічого з драйвовими або ліричними фанковими мотивами.











Подія: Різдвяна ніч

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Різдвяна ніч» Михайла Ілляшенка за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка – музична комедія на дві дії.



Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко; художник-постановник - Богдана Бочкай; аранжування, диригент - заслужений артист України Микола Гнатюк; балетмейстер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; хормейстер - Микола Седлярук; концертмейстер - заслужений артист України Ярослав Зеленов; помічники режисера - Ольга Шульга, Вячеслав Погудін.



«Різдвяна ніч» — це перша національна українська опера — колядка створена у 1872 році, постановлена українським композитором Миколою Лисенком. Сюжет взято з повісті «Ніч перед Різдвом» написана видатним письменником Миколою Гоголем в період з 1830—1832 роки. Український письменник Михайло Старицький постановив лібретто на цю оперу.







Неділя, 12 січня



Подія: Латино Танцульки

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:00

Що обіцяють: Організатори вирішили ще «підігріти» більше цю зиму в Кораблику, тож організовують латино-америкосівські танцульки, які, вони впевнені, розпечуть в жилах кров до точки кипіння. Обіцяють море позитиву та шалених ритмів, радять для тих, хто по-справжньому потребує тепла і готовий до відриву. Вхід вільний.







Подія: Різдвяний концерт

Тип заходу: Концерт

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Різдвяний концерт на дві дії. За участю вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру. У концерті виконуватимуть колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.







Подія: Веселий маскарад

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпіння чекають Нового року і готуються до зустрічі з ним. А Вовк і Лисиця намагаються їх впіймати, щоб поласувати смачненьким. І на які тільки хитрощі вони для цього не йдуть! Але Зайчата теж дуже винахідливі.



Режисер-постановник – засл. діяч мистецтв України Данило Поштарук; композитор – Яків Липовецький; балетмейстер - засл. діяч мистецтв України Володимир Замлинний.







10 – 12 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Дулітл

Жанр: Фентезі, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 3D REALD: 10:20; 12:15; 14:10; 16:05; 18:00; 20:00; 22:00

Про що фільм: Сім років тому доктор Дулітл, прославлений лікар-ветеринар, який живе в вікторіанській Англії, втратив свою дружину. Тепер він веде усамітнений спосіб життя, сховавшись за високими стінами свого маєтку. Екзотичні тварини з його колекції - його єдина компанія. Але коли невідома хвороба стає загрозою для життя юної королеви, Докторові Дулітлу доводиться покинути свій притулок і відправитися в неймовірну подорож до міфічного острова. У пошуках ліків для королеви він вступить в сутичку з нещадними ворогами, познайомиться з дивовижними істотами і буде змушений проявити незвичайну мужність і кмітливість.







Фільм: Гламурний бізнес

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 2D: 10:40; 15:50; 19:15; 21:30

Про що фільм: Кращі подруги Міа і Мел живуть собі на втіху, керуючи власною косметичною компанією, яку створили з нуля. На жаль, вони по вуха в боргах, але поблизу перспектива пропозиції викупу від титану галузі Клер Луни, що ставить під загрозу дружбу дівчат.







Фільм: Під водою

Жанр: Жахи, бойовик

Місце: «Premier City»

Початок: 2D: 12:35; 16:25; 18:20; 20:15; 23:00

Про що фільм: Команда вчених на підводній дослідницькій станції переживає землетрус і стикається з невідомим океанським жахом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли різдвяно-новорічні застілля скінчилися, час шукати собі заняття, які допоможуть розвантажитися і продовжити розваги. Вихідних було вдосталь, аби не надто втомитися за роботою, тож не варто порушувати цю добру традицію і входити у «хард ворк» режим краще поступово. Організатори заходів у Луцьку підготували круту програму атмосферних подій, які неодмінно продовжать святковий настрій.підготувало добірку найцікавіших подій, що відбуватимуться у місті протягом 10, 11 та 12 січня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: П'ятниця в «Майдані» вже близько і гурт «Чорні Черешні» обіцяє запалити хітами і продовжити новорічно-різдвяний марафон відпочинку, хорошою музикою та запальними танцями. По закінченню на гостей чекає святкова дискотека.Бронювання столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: Лучан та гостей міста запрпрошують відвідати новорічно-різдв’яний концерт «І сталось диво» у Палаці культури, де пануватиме справжня святкова атмосфера та хороший настрій. Організатори обіцяють, що місцеві колективи подарують гостям справжнє шоу та змусять повірити у диво новорічної казки.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Ring Coffee (п-кт Волі, 15)Початок: 8:30Що обіцяють: «А давайте після свят...поговоримо про здоров'я і бізнес, а краще здорову і енергійну людину в бізнесі?», – зацікавлюють організатори дійства: «Скільки разів ви починали з нового року нове життя, мали вийти в понеділок на пробіжку і перестати їсти некорисну їжу від завтрашнього дня? Напевно, цих разів було незліченна кількість. Новий сезон WOW:ранків від Pro Business Hub ми розпочинаємо з PROкачки свого тіла, духу і розуму».На тренінгу гості отримають відповіді на такі питання:– Як збільшити енергію та життєву силу?– Як запрограмувати себе на здоров’я?– Як спорт допомагає досягненню власних та бізнесових цілей?– Міфи про харчування та тренування.Про це все в форматі «public talk» спілкуватимуться із гостями досвідчені тренери Антон Яловик та Наталя Савюк.Для кого цей захід?1. Для тих, хто шукає натхнення2. Для ранніх пташечок, які полюбляють попити кави/чаю у компанії прогресивних людей, які розвиваються та розвивають власні бізнеси та проекти.3. Для тих, хто хоче в цьому році почати діяти та змінити себе та своє життя.Реєстрація за посиланням . Вартість – 200 гривень, welcome-кава включена в рахунок ;) Оплата: 5168 7422 0115 4816. (Картка ПриватБанку, отримувач — Анастасія Кривеха). Контактний телефон: 093 701 66 37.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Театральний майдан,2Початок: 18:00Що обіцяють: Для тих, хто думає, як провести різдвяні свята по-особливому радять брати родичів та друзів і «тягнути» розважатися разом з Волинським народним хором, який влаштує надзвичайне дійство у Волинському академічному облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка.«Новий рік та Різдво – це завжди початок змін, нового періоду в житті. Це особлива пора родинного затишку, благополуччя та старовинних традицій предків. Різдвяний концерт Волинського народного хору подарує тобі та твоїм рідним саме таку теплу сімейну атмосферу», – пишуть організатори.Репертуар налічує близько 300 різноманітних пісень, оркестрових номерів, танців та хореографічних постановок, в серці яких лежить українська пісня.Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Запрошують на «Ритмотеку» - танці з назвою, що організатори запозичили із однієї з пісень гурту «Тартак». «Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову «дискотека». Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.», – пишуть організатори.У п'ятницю гратимуть як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки. Обіцяють хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 20:00Що обіцяють: Творчий дует, що грає джаз. Хіти, перевірені часом, які полюбляє не одне покоління слухачів та музикантів.Ruslana Moklytsia - джазова співачка, є вокалісткою групи «Carlos Bandos», учасниця міжнародних джазових фестивалів. Alexey Lazarev - гітарист, використовує техніку акустичного fingerstyle та джазового акомпанементу. Починаючи з 2011 року реалізовує себе сольно та у складі різних колективів. Дует створений у червні 2019, але відразу активно почав свій концертний шлях.Вхід 50 грн. Бронювання столиків за телефоном 050 880 2555.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 15:00Що обіцяють: Запрошують на XХІ міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!».До участі у Фестивалі запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи. Фестиваль є конкурсним.Метою Фестивалю є відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру; підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів; пошук нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом; збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.Журі оцінюватиме конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.Телефон для довідок: (0332) 728 778.Детальне Положення про фестиваль за посиланням Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Центр альтернативної освіти «Вільний простір». Декабристів, 25Початок: 14:30Що обіцяють: Запрошують діток віком 5-10 років на майстер-клас з виготовлення справжніх шоколадних цукерок без цукру.Кожен учасник :– виготовить 6 шоколадних цукерок без цукру;– навчиться прикрашати та глазурувати;– запакує цукерки в подарунковий набір; - отримає незабутні враження.«Гарантуємо забруднені в шоколаді ручки та личка! А також море задоволення та радості!», – пишуть організатори. Реєстрація: 095-75-189-57. Вартість МК: 170 грн.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Після експериментів з хіп-хопом і репом Дмитро і Богдан запросили до себе в команду Ніколь, яка додала джазові нотки до пісень. Так і зародився у 2018-му році «Електромед». Через рік, після декількох синглів, з’явився перший альбом «Став би дибом чуб». Гурт вже почав свій шлях вгору по чартам і рейтингам з новими перспективними українськими музикантами. Не так давно здобули перемогу у Jager Music Awards у номінації Young blood.Пісні є сумішшю українських текстів, веселої гри слів, сенсів про все і про нічого з драйвовими або ліричними фанковими мотивами.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Різдвяна ніч» Михайла Ілляшенка за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка – музична комедія на дві дії.Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко; художник-постановник - Богдана Бочкай; аранжування, диригент - заслужений артист України Микола Гнатюк; балетмейстер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; хормейстер - Микола Седлярук; концертмейстер - заслужений артист України Ярослав Зеленов; помічники режисера - Ольга Шульга, Вячеслав Погудін.«Різдвяна ніч» — це перша національна українська опера — колядка створена у 1872 році, постановлена українським композитором Миколою Лисенком. Сюжет взято з повісті «Ніч перед Різдвом» написана видатним письменником Миколою Гоголем в період з 1830—1832 роки. Український письменник Михайло Старицький постановив лібретто на цю оперу.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Організатори вирішили ще «підігріти» більше цю зиму в Кораблику, тож організовують латино-америкосівські танцульки, які, вони впевнені, розпечуть в жилах кров до точки кипіння. Обіцяють море позитиву та шалених ритмів, радять для тих, хто по-справжньому потребує тепла і готовий до відриву. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Різдвяний концерт на дві дії. За участю вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру. У концерті виконуватимуть колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпіння чекають Нового року і готуються до зустрічі з ним. А Вовк і Лисиця намагаються їх впіймати, щоб поласувати смачненьким. І на які тільки хитрощі вони для цього не йдуть! Але Зайчата теж дуже винахідливі.Режисер-постановник – засл. діяч мистецтв України Данило Поштарук; композитор – Яків Липовецький; балетмейстер - засл. діяч мистецтв України Володимир Замлинний.Фільм:Жанр: Фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 3D REALD: 10:20; 12:15; 14:10; 16:05; 18:00; 20:00; 22:00Про що фільм: Сім років тому доктор Дулітл, прославлений лікар-ветеринар, який живе в вікторіанській Англії, втратив свою дружину. Тепер він веде усамітнений спосіб життя, сховавшись за високими стінами свого маєтку. Екзотичні тварини з його колекції - його єдина компанія. Але коли невідома хвороба стає загрозою для життя юної королеви, Докторові Дулітлу доводиться покинути свій притулок і відправитися в неймовірну подорож до міфічного острова. У пошуках ліків для королеви він вступить в сутичку з нещадними ворогами, познайомиться з дивовижними істотами і буде змушений проявити незвичайну мужність і кмітливість.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 2D: 10:40; 15:50; 19:15; 21:30Про що фільм: Кращі подруги Міа і Мел живуть собі на втіху, керуючи власною косметичною компанією, яку створили з нуля. На жаль, вони по вуха в боргах, але поблизу перспектива пропозиції викупу від титану галузі Клер Луни, що ставить під загрозу дружбу дівчат.Фільм:Жанр: Жахи, бойовикМісце: «Premier City»Початок: 2D: 12:35; 16:25; 18:20; 20:15; 23:00Про що фільм: Команда вчених на підводній дослідницькій станції переживає землетрус і стикається з невідомим океанським жахом.

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