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Волинянин хотів продати бус, документи на якого були в розшуку

Волинянин хотів продати бус, документи на якого були в розшуку
У Луцькому сервісному центрі МВС 9 січня виявили факт ймовірної підробки реєстраційних документів.

Зазначають, що волинянин хотів продати авто жителю Київщини однак фіхівці встановили, що документи знаходяться в розшуку в зоні ООС, - інформує пресслужба сервісного центру МВС у Волинській області.

Матеріали про вищевказану подію передали до поліції.

Волинянам нагадують, що на сайті можна самостійно перевірити історію транспорту: http://bit.ly/3069bn2

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Теги: авто, підробка, розшук
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