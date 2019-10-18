Волинянин хотів продати бус, документи на якого були в розшуку





Зазначають, що волинянин хотів продати авто жителю Київщини однак фіхівці встановили, що документи знаходяться в розшуку в зоні ООС, - інформує пресслужба сервісного центру МВС у Волинській області.



Матеріали про вищевказану подію передали до поліції.



Волинянам нагадують, що на сайті можна самостійно перевірити історію транспорту:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому сервісному центрі МВС 9 січня виявили факт ймовірної підробки реєстраційних документів.Зазначають, що волинянин хотів продати авто жителю Київщини однак фіхівці встановили, що документи знаходяться в розшуку в зоні ООС, - інформує пресслужба сервісного центру МВС у Волинській області.Матеріали про вищевказану подію передали до поліції.Волинянам нагадують, що на сайті можна самостійно перевірити історію транспорту: http://bit.ly/3069bn2

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