Волинянин хотів продати бус, документи на якого були в розшуку
Сьогодні, 14:53
У Луцькому сервісному центрі МВС 9 січня виявили факт ймовірної підробки реєстраційних документів.
Зазначають, що волинянин хотів продати авто жителю Київщини однак фіхівці встановили, що документи знаходяться в розшуку в зоні ООС, - інформує пресслужба сервісного центру МВС у Волинській області.
Матеріали про вищевказану подію передали до поліції.
Волинянам нагадують, що на сайті можна самостійно перевірити історію транспорту: http://bit.ly/3069bn2
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Зазначають, що волинянин хотів продати авто жителю Київщини однак фіхівці встановили, що документи знаходяться в розшуку в зоні ООС, - інформує пресслужба сервісного центру МВС у Волинській області.
Матеріали про вищевказану подію передали до поліції.
Волинянам нагадують, що на сайті можна самостійно перевірити історію транспорту: http://bit.ly/3069bn2
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