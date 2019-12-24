Повідомили, коли попрощаються зі священником, який загинув в ДТП в Нововолинську
Сьогодні, 15:22
8 січня внаслідок автомобільної аварії трагічно загинув клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Ковальчук.
Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).
Отець Віталій служив в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. У священника залишилося шестеро діток.
Чин священницького погребіння протоієрея Віталія Ковальчука має звершитися 10 січня.
Керівник Володимир-Волинською єпархією митрополит Володимир, єпархіальна рада та духовенство єпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного.
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Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).
Отець Віталій служив в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. У священника залишилося шестеро діток.
Чин священницького погребіння протоієрея Віталія Ковальчука має звершитися 10 січня.
Керівник Володимир-Волинською єпархією митрополит Володимир, єпархіальна рада та духовенство єпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного.
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