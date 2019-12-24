Повідомили, коли попрощаються зі священником, який загинув в ДТП в Нововолинську

Віталій Ковальчук.



Про це повідомляє пресслужба



Отець Віталій служив в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. У священника залишилося шестеро діток.



Чин священницького погребіння протоієрея Віталія Ковальчука має звершитися 10 січня.



Керівник Володимир-Волинською єпархією митрополит Володимир, єпархіальна рада та духовенство єпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 січня внаслідок автомобільної аварії трагічно загинув клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрейПро це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП) Отець Віталій служив в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. У священника залишилося шестеро діток.Чин священницького погребіння протоієрея Віталія Ковальчука має звершитися 10 січня.Керівник Володимир-Волинською єпархією митрополит, єпархіальна рада та духовенство єпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного.

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