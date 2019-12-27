Волинянам розповіли, що має зробити майстер, аби не заразити клієнта ВІЛ-інфекцією під час манікюру

Розповіли, що повинен зробити майстер манікюру, аби клієнт не "підчепив" ВІЛ/СНІД під час процедури.Сьогодні Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб, інформує ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області. На початку 2018 року в країні проживало 244 000 ВІЛ-позитивних людей, кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років інфікований.Мало хто замислюється, що салони краси та перукарні потенційно також є зоною ризику зараження ВІЛ/СНІДом. В цих закладах інструменти багаторазового застосування, які задіяні при проведенні маніпуляцій, є потенційно небезпечним фактором передачі, адже інфікуюча доза дуже мала, а час знаходження на предметах побуту великий.Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області нагадують:- Майстру необхідно пам’ятати, що клієнти можуть бути безсимптомними носіями збудників різних інфекцій! Тому, щоб не заразити когось і не заразитись самому, при виконанні процедур необхідно суворо дотримуватися запобіжних заходів та регулярно проходити медичні огляди і гігієнічне навчання.- Перед обслуговуванням кожного відвідувача спеціаліст повинен вимити руки, провести візуальний огляд волосся/нігтів/ділянок шкірного покриву (забороняється обслуговування клієнтів з відкритими ранами і мікротравмами).- Майстер для роботи повинен мати декілька комплектів інструментів, які дезінфікують та стерилізують. Справжньою знахідкою є використання одноразових інструментів, але біда в тому, що їх якість відстає від багаторазових.- Для роботи з кожним клієнтом майстер зобов'язаний використовувати стерильний інструментарій та чисту білизну. Щоб запобігти зараженню, протерти інструмент спиртом чи перекисом водню недостатньо, а так часто роблять працівники багатьох салонів. Якщо майстер замість проведення повноцінної обробки протирає інструменти – не ризикуйте. Завжди просіть показати і розповісти, як відбувається обробка інструменту та з'ясуйте, як зберігаються вже оброблені інструменти. За санітарними вимогами, використаний багаторазовий інструментарій після обслуговування кожного клієнта дезінфікується сертифікованими деззасобами у відповідних ємностях згідно методичних вказівок до нього.Відповідальність за дотримання вимог санітарно-протиепідемічного режиму покладена на керівників перукарень та салонів краси.