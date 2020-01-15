Гурт «Танок на майдані Конґо» їде у Луцьк усім вертепом

Івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» запрошує лучан та гостей міста на теплий акустичний вертеп з ТНМК у Луцьку.Організатори заходу повідомляють, що концерт ТНМК з різдвяним вертепом відбудеться 15 січня о 19:00 в Палаці Культури міста Луцька.На минуле Різдво гурт Танок на майдані Конґо вирішив додати до своєї обойми ще одну спеціальну програму – теплий акустичний різдвяний вертеп. І ось як це виглядає: музиканти стають персонажами класичного українського вертепу, а між піснями грають в якості акторів фрагменти міні-вистави, в якій подають різдвяні традиції в сучасному контексті.(автор ідеї, який відразу забронював за собою роль Чорта) переконує: «В нас є кілька різдвяних пісень, є акустична програма, яку ми зазвичай граємо в театрах. Цього разу ми вирішили все це поєднати, додати, перемішати і показати щось таке, чого раніше не робили».(автор лібрето): «Я написав кожному актору вірші, намагаючись перенести класичні вертепні ролі на нас і зберегти відчуття свята, трохи додавши свіжого перцю: мій персонаж (Сіоніст), наприклад, у своїй промові наголошує на необхідності введення в Україні ринку землі. Всі мають свої ролі і навіть наш технічний директор (Смерть) врешті решт має слово».(DJ) – Ірод;(барабани) – Цар;(технічний директор) – Смерть;(бас) – Цар;(фортепіано, труба) – Янгол;(гітара) – Цар;Фагот – Чорт;Фоззі – Сіоніст;- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)