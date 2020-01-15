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Гурт «Танок на майдані Конґо» їде у Луцьк усім вертепом

Гурт «Танок на майдані Конґо» їде у Луцьк усім вертепом
Івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency» запрошує лучан та гостей міста на теплий акустичний вертеп з ТНМК у Луцьку.

Організатори заходу повідомляють, що концерт ТНМК з різдвяним вертепом відбудеться 15 січня о 19:00 в Палаці Культури міста Луцька.

На минуле Різдво гурт Танок на майдані Конґо вирішив додати до своєї обойми ще одну спеціальну програму – теплий акустичний різдвяний вертеп. І ось як це виглядає: музиканти стають персонажами класичного українського вертепу, а між піснями грають в якості акторів фрагменти міні-вистави, в якій подають різдвяні традиції в сучасному контексті.



Олег «Фагот» Михайлюта (автор ідеї, який відразу забронював за собою роль Чорта) переконує: «В нас є кілька різдвяних пісень, є акустична програма, яку ми зазвичай граємо в театрах. Цього разу ми вирішили все це поєднати, додати, перемішати і показати щось таке, чого раніше не робили».

Олександр «Фоззі» Сидоренко (автор лібрето): «Я написав кожному актору вірші, намагаючись перенести класичні вертепні ролі на нас і зберегти відчуття свята, трохи додавши свіжого перцю: мій персонаж (Сіоніст), наприклад, у своїй промові наголошує на необхідності введення в Україні ринку землі. Всі мають свої ролі і навіть наш технічний директор (Смерть) врешті решт має слово».

Персонажі вертепу ТНМК:
Андрій Чудля (DJ) – Ірод;
Віктор Корженко (барабани) – Цар;
Євген Гусак (технічний директор) – Смерть;
Костянтин Жуйков (бас) – Цар;
Олександр Шиманський (фортепіано, труба) – Янгол;
Ярослав Верьовкін (гітара) – Цар;
Фагот – Чорт;
Фоззі – Сіоніст;

Гурт «Танок на майдані Конґо» їде у Луцьк усім вертепом


КВИТКИ:

kasa.in.ua
lutsk.karabas.com

Фізично у місті Луцьку можна купити квитки тут:

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

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Теги: ТНМК, Луцьк, концерт, вертеп
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