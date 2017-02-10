Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 16:20
Волинський фотограф Віктор Петрук поділився захопливими світлинами синичок.
Фото він виклав на своїй сторінці у facebook.
Птахів Віктор Петрук зазнімкував у період із 5 до 7 січня 2020 року і назвав серію світлин "Різдвяні синички".
"Дуже стисло про різдвяні вихідні...Мало снігу, трішки морозу, синичок - багато. І ще - позитивні емоції (а їх так часто не вистачає). Їх також було багато", - написав фотомитець.
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Фото він виклав на своїй сторінці у facebook.
Птахів Віктор Петрук зазнімкував у період із 5 до 7 січня 2020 року і назвав серію світлин "Різдвяні синички".
"Дуже стисло про різдвяні вихідні...Мало снігу, трішки морозу, синичок - багато. І ще - позитивні емоції (а їх так часто не вистачає). Їх також було багато", - написав фотомитець.
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