Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа

Волинський фотографподілився захопливими світлинами синичок.Фото він виклав на своїй сторінці у facebook.Птахів Віктор Петрук зазнімкував у період із 5 до 7 січня 2020 року і назвав серію світлин "Різдвяні синички"."Дуже стисло про різдвяні вихідні...Мало снігу, трішки морозу, синичок - багато. І ще - позитивні емоції (а їх так часто не вистачає). Їх також було багато", - написав фотомитець.