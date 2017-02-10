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Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа

Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Волинський фотограф Віктор Петрук поділився захопливими світлинами синичок.

Фото він виклав на своїй сторінці у facebook.

Птахів Віктор Петрук зазнімкував у період із 5 до 7 січня 2020 року і назвав серію світлин "Різдвяні синички".

"Дуже стисло про різдвяні вихідні...Мало снігу, трішки морозу, синичок - багато. І ще - позитивні емоції (а їх так часто не вистачає). Їх також було багато", - написав фотомитець.
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа
Різдвяні синички в об'єктиві волинського фотографа


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Теги: синички, фото
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