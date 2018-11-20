У Луцьку судили чоловіка за наркотики
Сьогодні, 19:30
Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який 4 жовтня 2019 року, придбав наркотики.
Йому присудили 1 рік умовного ув’язнення, - пише Конкурент.
Зазначаєтся, що він придбав два пакети з наркотичною речовиною у парку 900-річчя в Луцьку, що на проспекті Відродження. За цей товар з білим порошком чоловік заплатив. Речовиною виявилася психотропна суміш PVP, яку на слензі називають «соль».
Це були три пакетики по 0,142 г, 0,045 г, 0,332 г.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту визнав повністю.
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Йому присудили 1 рік умовного ув’язнення, - пише Конкурент.
Зазначаєтся, що він придбав два пакети з наркотичною речовиною у парку 900-річчя в Луцьку, що на проспекті Відродження. За цей товар з білим порошком чоловік заплатив. Речовиною виявилася психотропна суміш PVP, яку на слензі називають «соль».
Це були три пакетики по 0,142 г, 0,045 г, 0,332 г.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту визнав повністю.
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