У Луцьку судили чоловіка за наркотики





Йому присудили 1 рік умовного ув’язнення, - пише



Зазначаєтся, що він придбав два пакети з наркотичною речовиною у парку 900-річчя в Луцьку, що на проспекті Відродження. За цей товар з білим порошком чоловік заплатив. Речовиною виявилася психотропна суміш PVP, яку на слензі називають «соль».



Це були три пакетики по 0,142 г, 0,045 г, 0,332 г.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту визнав повністю.

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