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У Луцьку судили чоловіка за наркотики

У Луцьку судили чоловіка за наркотики
Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який 4 жовтня 2019 року, придбав наркотики.

Йому присудили 1 рік умовного ув’язнення, - пише Конкурент.

Зазначаєтся, що він придбав два пакети з наркотичною речовиною у парку 900-річчя в Луцьку, що на проспекті Відродження. За цей товар з білим порошком чоловік заплатив. Речовиною виявилася психотропна суміш PVP, яку на слензі називають «соль».

Це були три пакетики по 0,142 г, 0,045 г, 0,332 г.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту визнав повністю.

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Теги: наркотики, Луцьк, суд
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