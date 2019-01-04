Благодійники з Німеччини привезли на Волинь дітям гостинці
Сьогодні, 17:04
У Ковелі побували благодійники з Німеччини.
Щороку під час новорічно-різдвяних свят у Ковель приїжджають представники товариства «Допомога дітям Ковеля» на чолі з його головою Міхаелем Хааке з німецького міста-партнера Вальсроде, - пише пресслужба Ковельради.
Програма німецьких «санта клаусів» на кілька днів була розписана. Вони побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7. Їх радо зустрічали в ГО Спарта”, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
Не оминули увагою людей, які мешкають у відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.
До слова, уже 28 років поспіль діти з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто. Міхаель Хааке зазначив, що у Вальсроде влітку знову зустрічатимуть ковельських школярів. До їх приїзду уже ведуть активну пдготовку.
Гості з Німеччини також привезли гостинці хлопцям і дівчатам, які там уже проводили канікули. Відвідали їх вдома, поспілкувались з рідними.
80 пакунків напередодні Різдва вручили ковельським дітям. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді. Яскраву пісенну програму там представили вихованці Руслани Шацької — учасники студії естрадного співу “Зорепад”.
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Щороку під час новорічно-різдвяних свят у Ковель приїжджають представники товариства «Допомога дітям Ковеля» на чолі з його головою Міхаелем Хааке з німецького міста-партнера Вальсроде, - пише пресслужба Ковельради.
Програма німецьких «санта клаусів» на кілька днів була розписана. Вони побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7. Їх радо зустрічали в ГО Спарта”, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
Не оминули увагою людей, які мешкають у відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.
До слова, уже 28 років поспіль діти з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто. Міхаель Хааке зазначив, що у Вальсроде влітку знову зустрічатимуть ковельських школярів. До їх приїзду уже ведуть активну пдготовку.
Гості з Німеччини також привезли гостинці хлопцям і дівчатам, які там уже проводили канікули. Відвідали їх вдома, поспілкувались з рідними.
80 пакунків напередодні Різдва вручили ковельським дітям. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді. Яскраву пісенну програму там представили вихованці Руслани Шацької — учасники студії естрадного співу “Зорепад”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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