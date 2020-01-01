В Україні зросте винагорода за звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 17:20
Цього року зросте розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоїли почесне звання України "Мати-героїня".
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України на сторінці у Faceboook.
Відтак, збільшення одноразової винагороди матерям-героїням відбуватиметься у 3 етапи.
З 1 січня 2020 року розмір винагороди становить 21 020 тисяч гривень. 1 липня цього року виплата зросте вже до 21 970 тисяч гривень. На кінець 2020 року з 1 грудня матері-героїні отримуватимуть одноразову винагороду у розмірі 22 700 тисячі гривень.
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Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України на сторінці у Faceboook.
Відтак, збільшення одноразової винагороди матерям-героїням відбуватиметься у 3 етапи.
З 1 січня 2020 року розмір винагороди становить 21 020 тисяч гривень. 1 липня цього року виплата зросте вже до 21 970 тисяч гривень. На кінець 2020 року з 1 грудня матері-героїні отримуватимуть одноразову винагороду у розмірі 22 700 тисячі гривень.
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