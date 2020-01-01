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В Україні зросте винагорода за звання «Мати-героїня»

В Україні зросте винагорода за звання «Мати-героїня»
Цього року зросте розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоїли почесне звання України "Мати-героїня".

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України на сторінці у Faceboook.

Відтак, збільшення одноразової винагороди матерям-героїням відбуватиметься у 3 етапи.

З 1 січня 2020 року розмір винагороди становить 21 020 тисяч гривень. 1 липня цього року виплата зросте вже до 21 970 тисяч гривень. На кінець 2020 року з 1 грудня матері-героїні отримуватимуть одноразову винагороду у розмірі 22 700 тисячі гривень.


В Україні зросте винагорода за звання «Мати-героїня»

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Теги: матір-героїня, одноразова допомога, Україна
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