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Волинянину, який до смерті побив жінку, дали понад 7 років тюрми

Волинянину, який до смерті побив жінку, дали понад 7 років тюрми
Судили 32-річного мешканця села Бобли Турійського району, який до смерті побив співмешканку.

Нагадаємо, що упродовж дня 17 грудня 2018 року чоловік, перебуваючи напідпитку у власній оселі, кілька разів бив жінку, завдаючи їй ударів по голові. До вечора наступного дня від отриманих травм вона померла, - інформує пресслужба прокуратури області.

Володимир-Волинський міський суд, визнавши волинянина, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.



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Теги: суд, побиття, смерть
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