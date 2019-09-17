Волинянину, який до смерті побив жінку, дали понад 7 років тюрми
Сьогодні, 17:27
Судили 32-річного мешканця села Бобли Турійського району, який до смерті побив співмешканку.
Нагадаємо, що упродовж дня 17 грудня 2018 року чоловік, перебуваючи напідпитку у власній оселі, кілька разів бив жінку, завдаючи їй ударів по голові. До вечора наступного дня від отриманих травм вона померла, - інформує пресслужба прокуратури області.
Володимир-Волинський міський суд, визнавши волинянина, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
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Нагадаємо, що упродовж дня 17 грудня 2018 року чоловік, перебуваючи напідпитку у власній оселі, кілька разів бив жінку, завдаючи їй ударів по голові. До вечора наступного дня від отриманих травм вона померла, - інформує пресслужба прокуратури області.
Володимир-Волинський міський суд, визнавши волинянина, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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